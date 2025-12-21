Un sénateur américain accuse le Hamas et le Hezbollah de se réarmer
L'influent sénateur américain Lindsey Graham a accusé dimanche le Hamas palestinien et le mouvement libanais du Hezbollah de se réarmer, à l'occasion d'une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Israël fait du démantèlement de leur arsenal militaire une des principales conditions à toute paix durable.
«Mon impression est que le Hamas n'est pas en train de désarmer, il est en train de se réarmer. Mon impression est qu'à Gaza ils essayent de consolider leur pouvoir, et non de l'abandonner. C'est également mon impression que le Hezbollah est en train d'essayer de fabriquer plus d'armes», a estimé le sénateur républicain Lindsey Graham, reçu devant les caméras par Benjamin Netanyahu à Jérusalem.
«Ce n'est pas un résultat acceptable», a-t-il encore déclaré. «Dans les deux cas tu as raison», a réagi le Premier ministre, saluant en la personne du sénateur «un grand ami d'Israël, un grand ami personnel.»
Deux Palestiniens tués par balle par l'armée israélienne
L'armée israélienne a annoncé samedi avoir tué deux Palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée, disant que l'un avait lancé une brique et l'autre un «explosif» sur des soldats.
Dans la localité de Qabatiya, au sud de Jénine, un adolescent de 16 ans a succombé «à sa blessure causée par une balle des forces de l'occupation israélienne» a indiqué l'agence de presse palestinienne officielle Wafa, citant le ministère de la Santé palestinien. Plus tôt, l'agence avait indiqué que les forces israéliennes avaient pénétré dans le village et s'y étaient déployées.
L'armée israélienne a de son côté fait état dans un communiqué d'une opération dans la région de Qabatiya, où «un terroriste a jeté une brique en direction des soldats, qui ont répliqué en ouvrant le feu et ont éliminé le terroriste.» «Simultanément», poursuit l'armée, dans une autre opération dans la région de Silat al-Harithiya, à l'ouest de Jénine, «un terroriste a lancé un explosif en direction des soldats, qui ont répliqué en ouvrant le feu et ont éliminé le terroriste.»
L'agence Wafa a indiqué que le jeune homme de 22 ans avait été tué «d'une balle dans la poitrine, lors d'un raid des forces d'occupation sur la localité». «Dans les deux incidents», il n'a été rapporté aucun blessé parmi les soldats, précise le communiqué de l'armée israélienne.
Source: AFP
Etats-Unis, Egypte, Qatar et Turquie appellent à la «retenue»
Les Etats-Unis, l'Egypte, le Qatar et la Turquie ont appelé samedi Israël et le Hamas à «respecter leurs obligations» et à «faire preuve de retenue» dans la bande de Gaza, au lendemain d'une rencontre en Floride. Vendredi, l'émissaire américain Steve Witkoff a participé à une réunion vendredi à Miami avec des représentants de la Turquie, du Qatar, et de l'Egypte, médiateurs et garants du cessez-le-feu fragile entré en vigueur le 10 octobre dans le territoire palestinien, ravagé par deux ans de guerre.
Cette réunion visait à faire le point sur la première étape du plan américain, qui prévoyait la restitution des otages vivants et morts retenus à Gaza, en échange de centaines de prisonniers palestiniens détenus en Israël, et à accentuer les préparatifs pour passer à la prochaine phase. «Nous réaffirmons notre plein attachement à l'intégralité du plan de paix en 20 points du président (Donald Trump) et appelons toutes les parties à respecter leurs obligations, à faire preuve de retenue et à coopérer avec les dispositifs de surveillance», a déclaré Steve Witkoff, dans un communiqué publié sur son compte X.
La seconde phase du plan américain prévoit le désarmement du mouvement islamiste palestinien Hamas, le retrait progressif de l'armée israélienne de tout le territoire, la mise en place d'une autorité de transition et le déploiement d'une force internationale.
Source: AFP
La Défense civile de Gaza annonce cinq morts dans une frappe israélienne sur un abri
La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé vendredi qu'une frappe israélienne sur une école transformée en abri pour personnes déplacées avait fait cinq morts, tandis que l'armée a affirmé avoir ouvert le feu sur des suspects.
Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a déclaré à l'AFP que cinq corps avaient été retrouvés après un bombardement israélien sur l'Ecole des martyrs de Gaza, utilisée comme abri dans le quartier de Tuffah, dans l'est de la ville de Gaza.
Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a déclaré que des soldats avaient «tiré sur des individus suspects pour éliminer la menace» et dit être «au courant des allégations concernant des victimes», ajoutant que ces informations étaient «en cours d'examen».
Source: AFP
La famine à Gaza est terminée, mais l'insécurité alimentaire persiste
La famine à Gaza est terminée, mais la majorité de la population de la bande reste confrontée à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire, a indiqué vendredi l'ONU.
«A la suite du cessez-le-feu déclaré le 10 octobre 2025, la dernière analyse IPC indique une amélioration notable de la sécurité alimentaire et de la nutrition», analyse le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), un organisme de l'ONU basé à Rome. Néanmoins, la majorité de la population de la bande de Gaza reste «confrontée à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire», précise-t-il.
Trump dit que Netanyahu viendra «probablement» le voir pendant les fêtes
Donald Trump a dit jeudi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu viendrait «probablement» le voir en Floride, où il passera les fêtes de fin d'année dans sa résidence de Mar-a-Lago.
«Nous ne l'avons pas encore organisé formellement mais il voudrait me voir», a dit le président américain pendant un échange avec la presse dans le Bureau ovale, ajoutant: «Il viendra probablement me voir en Floride.»
Source: AFP
Les USA annoncent des sanctions contre deux juges de la CPI qui ont enquêté sur Israël
Les Etats-Unis ont annoncé jeudi des sanctions visant deux autres juges de la Cour pénale internationale (CPI) qui ont enquêté sur Israël. Le Premier ministre de ce pays, Benjamin Netanyahu, fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la Cour depuis novembre 2024.
Dans un communiqué, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a justifié cette décision en expliquant notamment que ces deux juges avaient récemment voté avec la majorité de la Cour pour le rejet d'une demande d'Israël, qui contestait la compétence de la CPI pour enquêter sur des crimes présumés commis lors de la guerre dans la bande de Gaza contre le Hamas.
La Cour pénale internationale a fermement rejeté jeudi les nouvelles sanctions annoncées par les Etats-Unis. «La CPI rejette fermement les nouvelles sanctions américaines» annoncées, a déclaré la cour de La Haye dans un communiqué.
Source: AFP
Israël interdit l'accès à Gaza à 14 ONG
Les ONG internationales redoutaient de ne plus pouvoir travailler à Gaza: depuis les nouvelles procédures draconiennes d'enregistrement par Israël, leurs craintes se confirment et quatorze sont désormais interdites d'accès, plusieurs responsables humanitaires dénonçant une volonté de «contrôle politique» de leur action.
Cette décision intervient alors que l'aide qui entre à Gaza demeure largement insuffisante.
Une grande incertitude pèse sur les organisations internationales avant la date butoir du 31 décembre, à laquelle toutes devraient être fixées sur leur sort. Sur la centaine de demandes d'enregistrement soumises ces mois, «seules 14 ont été rejetées» à fin novembre, affirme dans une déclaration transmise à l'AFP le ministère de la Diaspora et de la Lutte contre l'antisémitisme.
Il précise: «Israël encourage l'action humanitaire, mais n'autorisera aucun acteur hostile ni aucun soutien au terrorisme à opérer (...) sous couvert d'aide humanitaire.»
Source: AFP
Israël refuse l'entrée en Cisjordanie à six députés canadiens
Six députés canadiens qui se trouvaient en Jordanie se sont vu refuser mardi l'accès à la Cisjordanie occupée par les autorités israéliennes. Ces dernières ont accusé la délégation d'être parrainée par «une entité terroriste.
Jenny Kwan, députée d'opposition du Nouveau Parti démocratique (gauche), a dit à l'AFP qu'une députée élue sous la bannière du Parti libéral du Premier ministre Mark Carney, Iqra Khalid, avait été «poussée à plusieurs reprises» par un agent israélien à la frontière. Les parlementaires participaient avec 24 autres Canadiens à un voyage organisé par Canadian-Muslim Vote, un organisme caritatif.
Dans un communiqué transmis à l'AFP, l'ambassade d'Israël au Canada a affirmé que cette organisation recevait des financements de la part d'Islamic Relief Canada, filiale d'Islamic Relief Worldwide (IRW), «inscrite comme entité terroriste par l'Etat d'Israël». Depuis longtemps, IRW rejette les accusations israéliennes selon lesquelles elle serait liée au mouvement islamiste palestinien Hamas.
Jenny Kwan a précisé que la délégation canadienne avait au préalable informé les autorités israéliennes de son déplacement, qui prévoyait des rencontres avec des ONG ainsi que des représentants de la société civile palestinienne et juive. «Le gouvernement du Canada a officiellement avisé le gouvernement israélien avant le voyage», a-t-elle affirmé, dans un communiqué.
Source: ATS
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit mardi soir exiger que les gouvernements occidentaux luttent fermement contre l'antisémitisme et qu'ils assurent la sécurité des «communautés juives dans le monde», deux jours après l'attentat de Sydney, en Australie.
«J'exige des gouvernements occidentaux qu'ils fassent ce qui est nécessaire pour lutter contre l'antisémitisme et qu'ils assurent la sécurité et la protection nécessaires aux communautés juives dans le monde», a déclaré Netanyahu dans un bref message vidéo en hébreu transmis par son bureau.
«Ils seraient bien avisés de prêter attention à nos avertissements. J'exige qu'ils agissent, maintenant», a-t-il ajouté.
Source: AFP
«Des habitants meurent de froid»: Gaza frappé par de nouvelles intempéries
De nouvelles pluies hivernales se sont abattues cette semaine sur la bande de Gaza, déjà ravagée par la guerre, faisant au moins 18 morts depuis le début des intempéries. Des Palestiniens poussant une voiture dans une rue inondée, une charrette tirée par un âne progressant difficilement à travers les eaux, des tentes et des abris de fortune de déplacés inondés: la situation s'aggrave dans un territoire palestinien en ruines.
«Avec les fortes pluies et le froid apportés par la tempête Byron, des habitants de la bande de Gaza meurent de froid», a écrit lundi sur X Philippe Lazzarini, le chef de l'agence de l'ONU chargée des réfugiés palestiniens (UNRWA). «Nos aides attendent depuis des mois d'entrer à Gaza. Elles permettraient de couvrir les besoins de centaines de milliers de personnes en détresse», a-t-il déploré.
Si un cessez-le-feu est entré en vigueur en octobre après deux années de guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas, l'ONU estime que l'aide humanitaire arrive en quantité insuffisante face à l'ampleur des besoins de la population démunie.
Nourrissons «en danger»
Selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, un nouveau-né est décédé lundi des suites d'une hypothermie sévère causée par un froid extrême. Le ministère ajoute qu'il avait été admis à l'hôpital il y a deux jours et placé en soins intensifs.
Trois enfants étaient décédés dans des conditions similaires la semaine dernière, d'après la Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste.
Si un cessez-le-feu est entré en vigueur en octobre, l'ONU estime que l'aide humanitaire arrive en quantité insuffisante face à l'ampleur des besoins de la population démunie.
Source: AFP