Un sénateur américain accuse le Hamas et le Hezbollah de se réarmer

L'influent sénateur américain Lindsey Graham a accusé dimanche le Hamas palestinien et le mouvement libanais du Hezbollah de se réarmer, à l'occasion d'une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Israël fait du démantèlement de leur arsenal militaire une des principales conditions à toute paix durable.

«Mon impression est que le Hamas n'est pas en train de désarmer, il est en train de se réarmer. Mon impression est qu'à Gaza ils essayent de consolider leur pouvoir, et non de l'abandonner. C'est également mon impression que le Hezbollah est en train d'essayer de fabriquer plus d'armes», a estimé le sénateur républicain Lindsey Graham, reçu devant les caméras par Benjamin Netanyahu à Jérusalem.

«Ce n'est pas un résultat acceptable», a-t-il encore déclaré. «Dans les deux cas tu as raison», a réagi le Premier ministre, saluant en la personne du sénateur «un grand ami d'Israël, un grand ami personnel.»