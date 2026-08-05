Netanyahu dit qu'Israël n'a pas accepté le plan pour Gaza
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé qu'Israël n'avait pas accepté un plan pour Gaza soutenu par les Etats-Unis, même après avoir reçu l'assurance qu'un retrait israélien du territoire n'interviendrait qu'après le désarmement complet du Hamas.
Dans une vidéo publiée dans la nuit sur ses réseaux sociaux, Benjamin Netanyahu a déclaré que l'équipe de Donald Trump «estimait qu'elle pouvait obtenir le désarmement du Hamas et la démilitarisation de Gaza. Nous examinons cette possibilité. Ils nous ont envoyé un projet, que nous n'avons pas accepté: ce n'est pas notre projet. Nous leur avons transmis nos commentaires».
M. Netanyahu a rencontré lundi le «Conseil de paix» de Donald Trump – chargé de mettre en oeuvre la deuxième phase du plan de paix à Gaza. Il a reçu des garanties selon lesquelles l'armée israélienne ne serait tenue de quitter ses positions actuelles dans la bande de Gaza, dont elle occupe plus de 60% du territoire, qu'après le désarmement complet du mouvement islamiste palestinien.
Source: ATS
Qatar, Egypte et Turquie dénoncent des «violations continues» à Gaza
Le Qatar, l'Egypte et la Turquie, médiateurs de la trêve à Gaza, ont condamné lundi Israël pour ses «violations continues» sur le territoire palestinien. De nouvelles frappes ont fait dimanche et lundi, selon les informations, plus de 20 morts.
Ces trois pays ont fermement condamné ce qu'ils ont qualifié de «violations israéliennes continues dans la bande de Gaza, notamment le ciblage d'établissements et d'infrastructures de santé, ainsi que les pertes en vies humaines parmi les civils, y compris les femmes et les enfants».
Cette situation constitue «une violation flagrante du droit international et du droit international humanitaire», ont-ils ajouté dans une déclaration conjointe. Malgré la conclusion d'un cessez-le-feu en octobre 2025, l'armée israélienne a poursuivi ses raids à Gaza. Selon une source sécuritaire, les frappes israéliennes ont tué dimanche 19 personnes, l'un des plus lourds bilans de ces derniers mois.
Source: AFP
Israël s'inquiète de l'accord annoncé par Trump en vue d'une sortie de guerre à Gaza
Israël a fait part aux Etats-Unis de ses réserves sur l'accord annoncé par Donald Trump pour lancer la deuxième étape de son plan de sortie de guerre à Gaza. Le gouvernement de Benjamin Netanyahu affirme que la version rendue publique ne reflète pas sa position, malgré le soutien affiché du Hamas.
Le texte prévoit un désarmement progressif du Hamas en parallèle d'un retrait israélien de la bande de Gaza, sous la supervision d'un comité palestinien de transition et d'une future force internationale. Israël insiste toutefois sur le fait qu'il ne renoncera pas à agir contre toute menace.
Sur le terrain, les frappes israéliennes se poursuivent malgré le cessez-le-feu conclu en octobre 2025. Selon une source sécuritaire, plus de dix raids ont fait 19 morts depuis dimanche.
Israël affirme que le Hamas s'est réarmé et a recruté de nouveaux combattants depuis la trêve. Pour le gouvernement israélien, tout accord durable passe par une démilitarisation «réelle, vérifiable et irréversible» du mouvement islamiste, qui défend de son côté un désarmement progressif.
Donald Trump a salué un «jalon majeur» vers la fin du conflit, mais les réactions restent contrastées. Un responsable palestinien accuse Benjamin Netanyahu d'entraver les négociations, tandis que le président israélien Isaac Herzog voit dans cette initiative une source d'espoir, à condition que le Hamas soit effectivement désarmé.
Source: ATS
Israël a transmis aux Américains ses «inquiétudes» sur le plan pour Gaza
Israël a fait part à Washington de ses «inquiétudes» concernant le plan annoncé par le président américain Donald Trump sur le désarmement du mouvement islamiste Hamas à Gaza, selon le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
«Israël a transmis à ses homologues américains ses commentaires et inquiétudes sur le cadre proposé, a déclaré lundi à l'AFP le porte-parole Doron Spielman. La version rendue publique ne reflète pas la position d'Israël».
Source: AFP
Huit morts dans des frappes israéliennes nocturnes
Huit personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans la bande de Gaza dans de nouvelles frappes israéliennes, malgré l'annonce en fin de semaine d'un accord sur un désarmement du mouvement islamiste Hamas et un retrait israélien du territoire palestinien, selon la Défense civile palestinienne.
Plusieurs immeubles résidentiels ont été touchés dans la nuit et au moins huit personnes ont été tuées, ont indiqué tôt dimanche matin des responsables de la Défense civile. Parmi les victimes, un homme et une femme ont été tuées dans la soirée et plusieurs autres blessés lorsqu'un «hélicoptère militaire israélien a frappé un appartement (...) au sud de Deir al-Balah», selon le porte-parole de la Défense civile palestinienne, Mahmoud Bassal.
Par ailleurs, une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessées quand les «les forces israéliennes ont ouvert le feu dans la vieille ville de Gaza», selon la Défense civile. Et «trois personnes, dont un enfant, ont été tuées après qu'une frappe israélienne a visé un appartement appartenant à la famille Al-Hams (...) au nord-ouest de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza».
Source: AFP
112 corps retrouvés sous des décombres
La Défense civile palestinienne a affirmé samedi avoir achevé une opération de recherche qui a permis d’extraire les corps de 112 personnes des décombres de maisons détruites dans le quartier de Sabra, au sud de Gaza-ville.
Les opérations ont été menées pendant environ deux semaines dans un secteur résidentiel, selon un communiqué de l’organisation de premiers secours. Le bilan comprend notamment 40 enfants, 38 femmes et sept personnes en situation de handicap. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a indiqué soutenir les équipes de la Défense civile dans les opérations de recherche des disparus et d’extraction des corps.
«La recherche des disparus et l’extraction des dépouilles constituent une question humanitaire d’une importance cruciale», a dit à l’AFP Amani al-Naaouq, porte-parole du CICR à Gaza, soulignant que ces opérations nécessitaient du temps, des équipements adaptés et la coordination de plusieurs acteurs.
Le colonel Mohammed Abou Dan, responsable du projet d’extraction des dépouilles au sein de la Défense civile, a affirmé que 157 autres personnes étaient portées disparues sous les décombres du site. Il a également décrit des conditions de recherche extrêmement difficiles, les équipes devant, selon lui, fouiller manuellement parmi les blocs de béton et les structures métalliques effondrées.
Source: AFP
Sept morts dans des frappes israéliennes
Des frappes israéliennes ont fait sept morts samedi dans la bande de Gaza, selon la Défense civile et des établissements de santé, au lendemain de l’annonce d’un accord sur un désarmement du mouvement islamiste Hamas et un retrait israélien du territoire palestinien.
D’après le texte de l’accord publié par le «Conseil de Paix» du président américain, qui a été le premier à l’annoncer, Israël, ainsi que le Hamas, devront cesser leurs opérations militaires. L’accord prévoit aussi «un retrait progressif des forces israéliennes des zones qu’elles contrôlent encore à Gaza» ainsi que le «démantèlement des groupes armés», dont le Hamas. Si ce mouvement a confirmé l’accord, Israël n’y a pas réagi officiellement.
Plusieurs incidents, principalement des frappes aériennes et des tirs, ont été rapportés samedi à l’AFP dans la bande de Gaza et une source sécuritaire a affirmé que «l’armée israélienne poursuit son agression, ses violations et ses infractions à l’accord de cessez-le-feu».
Selon Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile, sept personnes ont été tuées dans plusieurs frappes menées à Gaza-ville, Deir al-Balah (centre) et dans la région de Khan Younès (sud). Par ailleurs, peu après minuit samedi, une frappe a fait plusieurs blessés à Deir al-Balah, selon l’hôpital al-Aqsa. Des témoins ont confirmé la frappe à l’AFP.
Quelques heures plus tard, une autre attaque a visé un entrepôt de stockage de fournitures médicales de l’hôpital al-Aqsa, provoquant d’importants dégâts, selon le ministère de la Santé de Gaza.
Source: AFP
Plusieurs frappes israéliennes sur Gaza font deux morts
Des frappes israéliennes sur Gaza ont tué samedi deux personnes et gravement endommagé des entrepôts de fournitures médicales d'un hôpital, ont indiqué des hôpitaux et les autorités locales.
Elles interviennent après l'annonce par le président américain Donald Trump, puis par le Hamas palestinien, d'un accord pour mettre fin à la guerre, qu'Israël n'a pour l'heure pas officiellement confirmé.
L'accord prévoit notamment la cessation des opérations militaires, un retrait progressif de l'armée israélienne en échange du désarmement du mouvement islamiste. Une personne a été tuée et plusieurs blessées après une frappe sur Gaza-ville, selon l'hôpital al-Chifa qui a reçu les victimes. L'armée israélienne, contactée par l'AFP, a évoqué une frappe ayant visé «un terroriste du Hamas» dans la zone.
Source: AFP
Accord de désarmement du Hamas: «la seule bonne nouvelle», salue le chef de l'ONU
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a salué vendredi l'accord annoncé par Donald Trump sur le désarmement du Hamas à Gaza et confirmé par le mouvement palestinien, le qualifiant de «seule bonne nouvelle» dans une région en guerre.
Après six mois d'«escalade militaire, ce qui avait commencé comme un conflit régional devient de plus en plus un facteur d'instabilité mondiale», a-t-il déclaré à la presse.
Dans ce contexte, «la seule bonne nouvelle des derniers jours est l'annonce par le président américain d'un accord sur le désarmement du Hamas et un retrait des forces israéliennes de Gaza», a-t-il noté, insistant pour que les combats cessent «sur tous les fronts» de la région.
Source: AFP
Un ministre d'extrême droite israélien juge «inacceptable» l'accord avec le Hamas
Le ministre d'extrême droite israélien, Itamar Ben Gvir, a jugé vendredi «inacceptable pour Israël» l'accord sur le désarmement du Hamas à Gaza, qui prévoit un retrait progressif des forces israéliennes du territoire palestinien.
Cesser les combats contre le mouvement islamiste palestinien «revient à accepter que le Hamas prépare le prochain massacre», a écrit, en référence au 7-Octobre, cet allié du Premier ministre Benjamin Netanyahu, en charge de la Sécurité intérieure sur Telegram, ajoutant qu'«Israël doit vaincre» dans le territoire palestinien.
Il s'agit de la première réaction officielle israélienne à l'annonce de l'accord par Donald Trump dans la nuit.
Source: AFP