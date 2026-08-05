Netanyahu dit qu'Israël n'a pas accepté le plan pour Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé qu'Israël n'avait pas accepté un plan pour Gaza soutenu par les Etats-Unis, même après avoir reçu l'assurance qu'un retrait israélien du territoire n'interviendrait qu'après le désarmement complet du Hamas.

Dans une vidéo publiée dans la nuit sur ses réseaux sociaux, Benjamin Netanyahu a déclaré que l'équipe de Donald Trump «estimait qu'elle pouvait obtenir le désarmement du Hamas et la démilitarisation de Gaza. Nous examinons cette possibilité. Ils nous ont envoyé un projet, que nous n'avons pas accepté: ce n'est pas notre projet. Nous leur avons transmis nos commentaires».

M. Netanyahu a rencontré lundi le «Conseil de paix» de Donald Trump – chargé de mettre en oeuvre la deuxième phase du plan de paix à Gaza. Il a reçu des garanties selon lesquelles l'armée israélienne ne serait tenue de quitter ses positions actuelles dans la bande de Gaza, dont elle occupe plus de 60% du territoire, qu'après le désarmement complet du mouvement islamiste palestinien.

Source: ATS