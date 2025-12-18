La famine à Gaza est terminée, mais l'insécurité alimentaire persiste
La famine à Gaza est terminée, mais la majorité de la population de la bande reste confrontée à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire, a indiqué vendredi l'ONU.
«A la suite du cessez-le-feu déclaré le 10 octobre 2025, la dernière analyse IPC indique une amélioration notable de la sécurité alimentaire et de la nutrition», analyse le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), un organisme de l'ONU basé à Rome. Néanmoins, la majorité de la population de la bande de Gaza reste «confrontée à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire», précise-t-il.
Trump dit que Netanyahu viendra «probablement» le voir pendant les fêtes
Donald Trump a dit jeudi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu viendrait «probablement» le voir en Floride, où il passera les fêtes de fin d'année dans sa résidence de Mar-a-Lago.
«Nous ne l'avons pas encore organisé formellement mais il voudrait me voir», a dit le président américain pendant un échange avec la presse dans le Bureau ovale, ajoutant: «Il viendra probablement me voir en Floride.»
Source: AFP
Les USA annoncent des sanctions contre deux juges de la CPI qui ont enquêté sur Israël
Les Etats-Unis ont annoncé jeudi des sanctions visant deux autres juges de la Cour pénale internationale (CPI) qui ont enquêté sur Israël. Le Premier ministre de ce pays, Benjamin Netanyahu, fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la Cour depuis novembre 2024.
Dans un communiqué, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a justifié cette décision en expliquant notamment que ces deux juges avaient récemment voté avec la majorité de la Cour pour le rejet d'une demande d'Israël, qui contestait la compétence de la CPI pour enquêter sur des crimes présumés commis lors de la guerre dans la bande de Gaza contre le Hamas.
La Cour pénale internationale a fermement rejeté jeudi les nouvelles sanctions annoncées par les Etats-Unis. «La CPI rejette fermement les nouvelles sanctions américaines» annoncées, a déclaré la cour de La Haye dans un communiqué.
Source: AFP
Israël interdit l'accès à Gaza à 14 ONG
Les ONG internationales redoutaient de ne plus pouvoir travailler à Gaza: depuis les nouvelles procédures draconiennes d'enregistrement par Israël, leurs craintes se confirment et quatorze sont désormais interdites d'accès, plusieurs responsables humanitaires dénonçant une volonté de «contrôle politique» de leur action.
Cette décision intervient alors que l'aide qui entre à Gaza demeure largement insuffisante.
Une grande incertitude pèse sur les organisations internationales avant la date butoir du 31 décembre, à laquelle toutes devraient être fixées sur leur sort. Sur la centaine de demandes d'enregistrement soumises ces mois, «seules 14 ont été rejetées» à fin novembre, affirme dans une déclaration transmise à l'AFP le ministère de la Diaspora et de la Lutte contre l'antisémitisme.
Il précise: «Israël encourage l'action humanitaire, mais n'autorisera aucun acteur hostile ni aucun soutien au terrorisme à opérer (...) sous couvert d'aide humanitaire.»
Source: AFP
Israël refuse l'entrée en Cisjordanie à six députés canadiens
Six députés canadiens qui se trouvaient en Jordanie se sont vu refuser mardi l'accès à la Cisjordanie occupée par les autorités israéliennes. Ces dernières ont accusé la délégation d'être parrainée par «une entité terroriste.
Jenny Kwan, députée d'opposition du Nouveau Parti démocratique (gauche), a dit à l'AFP qu'une députée élue sous la bannière du Parti libéral du Premier ministre Mark Carney, Iqra Khalid, avait été «poussée à plusieurs reprises» par un agent israélien à la frontière. Les parlementaires participaient avec 24 autres Canadiens à un voyage organisé par Canadian-Muslim Vote, un organisme caritatif.
Dans un communiqué transmis à l'AFP, l'ambassade d'Israël au Canada a affirmé que cette organisation recevait des financements de la part d'Islamic Relief Canada, filiale d'Islamic Relief Worldwide (IRW), «inscrite comme entité terroriste par l'Etat d'Israël». Depuis longtemps, IRW rejette les accusations israéliennes selon lesquelles elle serait liée au mouvement islamiste palestinien Hamas.
Jenny Kwan a précisé que la délégation canadienne avait au préalable informé les autorités israéliennes de son déplacement, qui prévoyait des rencontres avec des ONG ainsi que des représentants de la société civile palestinienne et juive. «Le gouvernement du Canada a officiellement avisé le gouvernement israélien avant le voyage», a-t-elle affirmé, dans un communiqué.
Source: ATS
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit mardi soir exiger que les gouvernements occidentaux luttent fermement contre l'antisémitisme et qu'ils assurent la sécurité des «communautés juives dans le monde», deux jours après l'attentat de Sydney, en Australie.
«J'exige des gouvernements occidentaux qu'ils fassent ce qui est nécessaire pour lutter contre l'antisémitisme et qu'ils assurent la sécurité et la protection nécessaires aux communautés juives dans le monde», a déclaré Netanyahu dans un bref message vidéo en hébreu transmis par son bureau.
«Ils seraient bien avisés de prêter attention à nos avertissements. J'exige qu'ils agissent, maintenant», a-t-il ajouté.
Source: AFP
«Des habitants meurent de froid»: Gaza frappé par de nouvelles intempéries
De nouvelles pluies hivernales se sont abattues cette semaine sur la bande de Gaza, déjà ravagée par la guerre, faisant au moins 18 morts depuis le début des intempéries. Des Palestiniens poussant une voiture dans une rue inondée, une charrette tirée par un âne progressant difficilement à travers les eaux, des tentes et des abris de fortune de déplacés inondés: la situation s'aggrave dans un territoire palestinien en ruines.
«Avec les fortes pluies et le froid apportés par la tempête Byron, des habitants de la bande de Gaza meurent de froid», a écrit lundi sur X Philippe Lazzarini, le chef de l'agence de l'ONU chargée des réfugiés palestiniens (UNRWA). «Nos aides attendent depuis des mois d'entrer à Gaza. Elles permettraient de couvrir les besoins de centaines de milliers de personnes en détresse», a-t-il déploré.
Si un cessez-le-feu est entré en vigueur en octobre après deux années de guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas, l'ONU estime que l'aide humanitaire arrive en quantité insuffisante face à l'ampleur des besoins de la population démunie.
Nourrissons «en danger»
Selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, un nouveau-né est décédé lundi des suites d'une hypothermie sévère causée par un froid extrême. Le ministère ajoute qu'il avait été admis à l'hôpital il y a deux jours et placé en soins intensifs.
Trois enfants étaient décédés dans des conditions similaires la semaine dernière, d'après la Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste.
Source: AFP
25 immeubles d'habitation menacés de destruction dans un camp de réfugiés en Cisjordanie
L'armée israélienne va démolir 25 immeubles d'habitation du camp de réfugiés de Nour Chams, dans le nord de la Cisjordanie, ont indiqué lundi à l'AFP des responsables locaux.
Abdallah Kamil, le gouverneur de Tulkarem où se situe le camp, précise à l'AFP avoir été informé par le Cogat – l'organisme du ministère de la Défense israélien supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens – que les immeubles seraient détruits d'ici la fin de la semaine.
Faisal Salama, responsable du comité populaire du camp de Tulkarem, proche de celui de Nour Chams, indique que la démolition de 25 immeubles affectera une centaine de familles. «Nous avons été informés par la coordination militaire et civile que l'occupation (Israël (NDLR) procédera à la démolition de 25 bâtiments le jeudi 18 décembre», a-t-il dit à l'AFP. Le Cogat n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de l'AFP sur le sujet, l'armée israélienne indiquant se renseigner.
Début 2025, l'armée israélienne a lancé une vaste opération militaire en Cisjordanie, visant selon elle à éradiquer des groupes armés palestiniens, tout particulièrement dans les camps de réfugiés comme ceux de Jénine, Tulkarem et Nour Chams, tous situés dans le nord. Au cours de l'opération, l'armée israélienne a détruit des centaines de maisons dans les camps, officiellement pour faciliter le passage des troupes.
Fin novembre, l'organisation de défense des droits Human Rights Watch a publié un rapport expliquant qu'au moins 32'000 personnes étaient toujours déplacées de chez elles dans le cadre de cette opération.
Source: AFP
Le Hamas dit avoir le «droit légitime» d'être armé et se dit ouvert à toute proposition pour le conserver
Le Hamas a le «droit légitime» d'être armé et toute proposition émise pour la mise en œuvre des prochaines phases du cessez-le-feu dans la bande de Gaza devra le respecter, a affirmé dimanche le chef du Hamas pour le territoire palestinien, Khalil al-Hayya.
«La résistance et ses armes sont un droit légitime garanti par la loi internationale et sont liés à la création d'un Etat palestinien», a déclaré M. Hayya sur la télévision Al-Aqsa du mouvement islamiste palestinien. «Nous sommes prêts à étudier toute proposition préservant ce droit tout en garantissant la création d'un Etat palestinien», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le Hamas confirme la mort d'un haut responsable militaire à Gaza
L’armée israélienne a annoncé samedi la suspension temporaire d’une frappe prévue contre des infrastructures militaires du Hezbollah dans le sud du Liban. Un avertissement avait auparavant été diffusé, appelant les habitants de la région de Yanouh à évacuer en vue d’une attaque imminente.
Selon le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, cette suspension est intervenue après une demande de l’armée libanaise, qui a sollicité l’accès au site concerné afin de traiter une possible violation de l’accord de cessez-le-feu en vigueur depuis novembre 2024. Israël affirme toutefois continuer à surveiller la cible et réaffirme qu’il «ne permettra pas» au Hezbollah de se réarmer ou de se redéployer.
De son côté, une source sécuritaire libanaise indique que l’armée libanaise a finalement pu fouiller le bâtiment visé après l’évacuation des habitants, initialement opposés à l’opération. Conformément au cessez-le-feu, l’armée libanaise doit démanteler d’ici la fin de l’année les infrastructures du Hezbollah au sud du fleuve Litani, sous la supervision d’un mécanisme international incluant l’ONU, les États-Unis et la France.
Israël dit avoir tué un haut responsable militaire du Hamas dans une frappe à Gaza
Israël a affirmé samedi avoir tué un responsable militaire du mouvement islamiste palestinien Hamas lors d'une frappe menée dans la bande de Gaza.
«En réponse à l'activation d'un engin explosif du Hamas qui a blessé nos forces aujourd'hui (...), le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Israël Katz ont ordonné l'élimination du terroriste Raad Saad», ont-ils indiqué dans un communiqué conjoint. L'armée israélienne l'a décrit comme «l'un des architectes» de l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza.
Source: AFP