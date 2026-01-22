La coalition de Netanyahu se réunit après l'annonce de la composition d'un Comité sur Gaza

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, réunit dimanche les chefs de sa coalition gouvernementale, après s'être opposé à la composition d'un Comité exécutif sur Gaza, annoncé par la Maison Blanche, ont indiqué un responsable et des médias. Samedi soir, le cabinet de Netanyahu a exprimé son opposition à la composition de ce nouvel organe.

L'annonce sur sa composition «n'a pas été coordonnée avec Israël et va à l'encontre de sa politique», a déclaré le cabinet, précisant que Netanyahu avait «chargé le ministre des Affaires étrangères de contacter le secrétaire d'État américain à ce sujet».

Le cabinet n'a pas précisé les motifs de cette objection, mais Israël s'est notamment opposé à tout rôle de la Turquie dans l'après-guerre à Gaza. Les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées avec la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël.

Selon des médias israéliens, les dirigeants de la coalition au pouvoir doivent examiner dimanche la composition du Comité exécutif. «Une réunion de la coalition est prévue à 10h (9h en Suisse)», a déclaré le porte-parole du Likoud, le parti de Netanyahu à l'AFP, refusant de donner plus de détails.

