Israël et le Hamas se sont accusés dimanche de violer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Un regain de violences dans le sud du territoire palestinien dévasté met à rude épreuve la trêve en vigueur depuis neuf jours.

Un émissaire de Donald Trump suivra de près l'application de l'accord du cessez-le-feu, pourtant d'ores et déjà vacillant. Photo: KEYSTONE

Ce dimanche, Israël et le Hamas se sont accusés, à tour de rôle, de violer le cessez-le-feu pourtant en vigueur à Gaza. La cause? Un regain de violences dans le sud du territoire palestinien, à Rafah.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a dénoncé une «violation du cessez-le-feu» et ordonné à l'armée d'agir «avec force» contre les cibles «terroristes» à Gaza. Son ministre de la Défense Israël Katz a averti que le Hamas paierait «un lourd tribut» pour «chaque tir» visant ses soldats.

Le Hamas a retourné l'accusation contre Israël. Un responsable du mouvement islamiste Izzat Al-Rishq a réaffirmé l'engagement du groupe qui respecte la trêve, en accusant Israël «d'inventer des prétextes pour justifier ses crimes».

Sous la pression du président américain Donald Trump, un cessez-le-feu est entré en vigueur le 10 octobre après deux ans de guerre destructrice à Gaza, déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023.

Première phase du plan de Trump

En vertu de la première phase de l'accord, le Hamas a remis le 13 octobre, en échange de près de 2'000 prisonniers palestiniens, 20 otages vivants qu'il retenait depuis le 7-Octobre. Il a rendu jusque-là 12 des 28 dépouilles d'otages toujours retenues à Gaza.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a affirmé que «des terroristes ont tiré des missiles antichars et ouvert le feu sur (ses) forces qui agissaient pour détruire des infrastructures terroristes dans la zone de Rafah conformément aux conditions de l'accord».

«Anéantir le Hamas»

«Pour neutraliser la menace», les forces israéliennes ont «lancé des frappes et tiré à l'artillerie», a-t-elle ajouté. Un responsable militaire israélien a ensuite évoqué auprès de journalistes «la possibilité d'autres frappes» sur la bande de Gaza.

La branche armée du Hamas - les Brigades Ezzedine al-Qassam - a affirmé n'avoir «aucune connaissance d'incidents ou d'affrontements» dans la région de Rafah. «Nous réaffirmons notre engagement total à mettre en oeuvre tout ce qui a été convenu, en premier lieu, un cessez-le-feu.»

Les violences se sont produites alors que Benjamin Netanyahu tenait des réunions avec ses ministres, dont certains ont appelé à reprendre la guerre contre le Hamas. L'armée «doit reprendre les combats dans la bande de Gaza avec toute sa force» et «anéantir totalement le Hamas», a déclaré Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité intérieure et figure de l'extrême droite.

Une 13e dépouille d'otage retrouvée

Dans l'après-midi, la branche armée du Hamas a annoncé avoir trouvé une 13e dépouille d'otage dans la bande de Gaza, s'engageant «si les conditions le permettent» à la restituer plus tard dans la journée à Israël. Mais le mouvement a averti que «toute escalade» israélienne «entraverait les opérations de recherche et de récupération des corps».

Israël conditionne la réouverture du poste-frontière avec l'Egypte de Rafah, crucial pour l'entrée d'aide humanitaire dans le territoire palestinien, à la remise de tous les otages décédés.

Prochaines étapes

Une grande partie du territoire palestinien a été détruite durant l'offensive de représailles israélienne qui a plongé la bande de Gaza dans un désastre humanitaire. Alors que l'armée israélienne contrôle tous les accès de Gaza, l'accord de cessez-le-feu prévoit l'afflux d'aide humanitaire pour la population civile qui manque de tout.

L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, est attendu au Moyen-Orient la semaine prochaine pour suivre l'application de l'accord de cessez-le-feu. Une étape ultérieure du plan du président américain prévoit le désarmement du Hamas et l'amnistie ou l'exil de ses combattants et la poursuite du retrait israélien, des points qui restent sujets à discussion.