Les émissaires américains Kushner et Witkoff arrivent en Israël pour discuter de Gaza

Les émissaires du président américain Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, sont arrivés en Israël pour des discussions sur l'avenir de la bande de Gaza, a indiqué samedi à des journalistes un responsable américain. Shosh Bedrosian, la porte-parole du bureau du Premier ministre israélien a confirmé à l'AFP «qu'une réunion a(ura) lieu» samedi entre Benjamin Netanyhau et les deux émissaires.

Selon le responsable américain, ces derniers s'emploient à «déterminer quelles sont les prochaines étapes appropriées, afin de préserver le cessez-le-feu et de le transformer en une paix longue et durable à Gaza». Selon les médias israéliens, les discussions doivent également porter sur le retour de la dernière dépouille d'otage israélien encore retenue à Gaza, dont l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre prévoit la restitution à Israël.

Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza, seul le corps de Ran Gvili se trouve encore dans le territoire palestinien.

«Nous demandons au Premier ministre d'indiquer clairement aux éminents envoyés américains que quiconque souhaite véritablement faire avancer la réhabilitation de Gaza et la paix au Moyen-Orient doit avant tout ramener Rani chez lui», a déclaré samedi sa famille dans un communiqué. Selon les médias israéliens, l'amiral Brad Cooper, chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) est également en visite en Israël samedi.

«Nouveau Gaza»

Après l'annonce par les Etats-Unis du passage à la deuxième étape du plan de Donald Trump pour mettre durablement fin à la guerre à Gaza, le président américain a révélé jeudi à Davos son projet pour un «Nouveau Gaza», censé transformer le territoire palestinien dévasté en un complexe luxueux de gratte-ciels en bord de mer.

La deuxième phase du plan Trump prévoit le désarmement du Hamas, le retrait progressif de l'armée israélienne qui contrôle encore environ la moitié de la bande de Gaza et le déploiement d'une force internationale.

Source: AFP