Les ministres israéliens Ben Gvir et Smotrich interdits de territoire en Irlande

Le gouvernement irlandais a annoncé vendredi avoir interdit d'entrer sur son territoire les ministres israéliens de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et des Finances Bezalel Smotrich, deux figures de l'extrême droite en Israël, et appelé à des sanctions au niveau de l'UE.

Cette décision a été prise en raison de leur «rôle déterminant dans l'escalade de la catastrophe en cours à Gaza», a indiqué le ministère irlandais de la Justice dans une déclaration transmise à l'AFP.

Cette annonce intervient alors qu'au sein de l'Union européenne, l'Italie et l'Espagne ont réclamé en mai la mise en place de sanctions contre le ministre israélien de la Sécurité nationale, après la diffusion d'une vidéo montrant le traitement brutal qu'il a infligé à des militants étrangers de la flottille pour Gaza après leur arrestation en mer par Israël.

La France a elle annoncé le 23 mai une mesure similaire d'interdiction de son territoire à l'encontre de M. Ben Gvir. Hors de l'UE, M. Ben Gvir et Smotrich sont sous le coup de sanctions de la part du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de la Norvège, où ils sont également interdits de territoire.

Source: AFP