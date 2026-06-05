Paris ouvre une enquête pour «tortures» et «crime de guerre» après le traitement des militants de la flottille
Une enquête a été ouverte vendredi à Paris pour tortures et crimes de guerre, à la suite d'un signalement du gouvernement sur la manière dont des Français de la flottille pour Gaza ont été traités par les autorités israéliennes, a-t-on appris auprès du parquet national antiterroriste (Pnat) français.
Sollicité par l'AFP, le Pnat a précisé avoir confié à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité cette enquête préliminaire ouverte pour «tortures, au sens de la convention de New-York du 10 décembre 1984» et «crimes de guerre».
Source: AFP
Les ministres israéliens Ben Gvir et Smotrich interdits de territoire en Irlande
Le gouvernement irlandais a annoncé vendredi avoir interdit d'entrer sur son territoire les ministres israéliens de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et des Finances Bezalel Smotrich, deux figures de l'extrême droite en Israël, et appelé à des sanctions au niveau de l'UE.
Cette décision a été prise en raison de leur «rôle déterminant dans l'escalade de la catastrophe en cours à Gaza», a indiqué le ministère irlandais de la Justice dans une déclaration transmise à l'AFP.
Cette annonce intervient alors qu'au sein de l'Union européenne, l'Italie et l'Espagne ont réclamé en mai la mise en place de sanctions contre le ministre israélien de la Sécurité nationale, après la diffusion d'une vidéo montrant le traitement brutal qu'il a infligé à des militants étrangers de la flottille pour Gaza après leur arrestation en mer par Israël.
La France a elle annoncé le 23 mai une mesure similaire d'interdiction de son territoire à l'encontre de M. Ben Gvir. Hors de l'UE, M. Ben Gvir et Smotrich sont sous le coup de sanctions de la part du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de la Norvège, où ils sont également interdits de territoire.
Source: AFP
Le bilan des frappes sur Gaza monte à 11 morts
Des bombardements israéliens ont fait jeudi 11 morts dans la ville de Gaza et ses environs, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la défense civile du territoire palestinien. Neuf personnes ont été tuées dans des frappes contre des appartements dans le nord-ouest et le sud-ouest de la ville de Gaza, a indiqué ce porte-parole, Mahmoud Bassal.
Deux autres ont péri dans des frappes de drone au sud-ouest de la ville et dans le centre, contre du personnel de la police, selon Mahmoud Bassal qui a fait état aussi de plus de 15 blessés.
Source: AFP
Au moins 8 morts lors des frappes israéliennes sur Gaza
Au moins huit personnes ont été tuées tôt jeudi dans des bombardements israéliens sur la ville de Gaza, a annoncé à l'AFP un porte-parole de la défense civile du territoire palestinien.
Cinq et deux personnes ont été tuées respectivement dans des frappes contre des appartements dans le nord-ouest et le sud-ouest de la ville de Gaza, et une autre dans un raid contre une maison dans le camp de réfugiés d'Al-Shati, dans l'ouest de la ville, a indiqué ce porte-parole, Mahmoud Bassal.
Ces frappes ont également fait au moins 15 blessés, a-t-il ajouté. Malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis octobre 2025, la bande de Gaza reste le théâtre de violences, avec des frappes israéliennes quasi quotidiennes.
Selon le ministère de la Santé du territoire, placé sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas, plus de 900 personnes ont été tuées depuis l'entrée en vigueur de cette trêve, conclue après deux ans de guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël.
Source: AFP
Nouvelles discussions entre le Hamas et médiateurs mercredi
Le Hamas participera mercredi en Egypte à une nouvelle série de discussions visant à mettre en oeuvre le fragile accord de cessez-le-feu avec Israël à Gaza, ont indiqué lundi à l'AFP des responsables du mouvement islamiste palestinien.
Selon ces responsables, la délégation conduite par le négociateur en chef Khalil al-Hayya doit arriver mardi au Caire avec des représentants d'autres mouvements palestiniens en vue de discussions prévues à El Alamein (nord).
Les médiateurs qataris et turcs, qui seront sur place, ont présenté «une nouvelle proposition amendée, (...) acceptable» pour le Hamas et Israël, a déclaré l'un des responsables du mouvement à l'AFP. «Le Hamas estime qu'une percée est possible si Israël ne crée pas de nouveaux obstacles et s'il existe une volonté israélienne de parvenir à une solution», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Netanyahu ordonne à son armée de prendre le contrôle de 70% de Gaza
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi avoir donné l'ordre à l'armée israélienne de faire fi des termes du cessez-le-feu entré en vigueur en octobre et de prendre le contrôle de 70% de la bande de Gaza, selon une vidéo diffusée par une télévision israélienne.
«En ce moment, nous tenons le (mouvement islamiste palestinien) Hamas à la gorge. Nous contrôlons maintenant 60% du territoire de la bande (de Gaza). Vous savez, nous étions à 50 (après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu), nous sommes passés à 60, ma directive est de passer à (...) 70», a déclaré Netanyahu lors d'un conférence en Cisjordanie occupée dont la chaîne 12 a diffusé un extrait sur son site.
Source: AFP
Israël suspend ses relations avec le secrétaire général de l'ONU
L'ambassadeur israélien à l'ONU a annoncé jeudi la suspension des relations avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, dénonçant ainsi la décision pas encore publique d'inscrire Israël sur la «liste noire» liée aux violences sexuelles lors des conflits.
«Nous en avons fini avec ce secrétaire général», a déclaré Danny Danon dans un message vidéo posté sur X. La mission israélienne a précisé que cela signifiait le «gel» de ses relations avec le bureau du secrétaire général jusqu'à la fin du mandat d'Antonio Guterres le 31 décembre 2026.
«La décision de mettre Israël sur la liste noire et nous accuser d'utiliser les violences sexuelles comme arme de guerre est scandaleuse», a martelé l'ambassadeur, accusant le secrétaire général de mettre au même niveau le Hamas et Israël.
Source: AFP
Une soldate israélienne tuée par un drone explosif du Hezbollah
L'armée israélienne a indiqué jeudi qu'une de ses soldates avait été tuée la veille par un drone explosif du Hezbollah près de la frontière avec le Liban, portant à 24 le nombre de morts dans ses rangs depuis début mars.
La sergente Rotem Yanaï, 20 ans, «est tombée durant une opération militaire dans le nord d'Israël», a indiqué l'armée dans un court communiqué.
Elle a été tuée par un drone explosif du Hezbollah, a précisé une porte-parole de l'armée à l'AFP. Au total, 24 Israéliens ont été tués, dont 23 soldats et un contractuel civil, depuis la reprise des hostilités avec le Hezbollah soutenu par l'Iran début mars.
Source: AFP
La rapporteure de l'ONU sur Gaza de nouveau visée par des sanctions américaines
Les Etats-Unis ont réinstauré les sanctions prises à l'encontre de Francesca Albanese, une experte de l'ONU spécialiste des territoires palestiniens ayant vivement critiqué Israël, seulement quelques jours après leur levée.
Une note publiée mercredi sur le site du ministère des Finances américain indique que Francesca Albanese est de nouveau inscrite sur une liste noire internationale, l'empêchant d'utiliser des cartes de crédit ou d'effectuer de nombreuses opérations bancaires. Elle en avait été retirée le 20 mai.
Source: AFP
Le nouveau chef du Hamas tué dans une frappe israélienne à Gaza
Israël a annoncé mercredi avoir tué le nouveau chef de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas visé la veille par une frappe à Gaza, en dépit du cessez-le-feu censé être en vigueur depuis octobre.
«Le commandant de la branche armée de l'organisation terroriste Hamas à Gaza a été éliminé hier», a écrit le ministre de la Défense israélien Israël Katz dans un message sur le réseau social X.
M. Katz et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avaient annoncé mardi que l'armée israélienne avait mené dans la journée «une frappe à Gaza visant Mohammed Odeh», le nouveau chef des Brigades Ezzdine al-Qassam, branche armée du Hamas. Le Hamas n'a fait aucune déclaration à son sujet à ce stade.
Source: AFP
Israël a appelé mardi les habitants de Nabatiyé à évacuer
Israël a appelé mardi pour la première fois les habitants de Nabatiyé dans le sud du Liban à évacuer toute la ville, le Hezbollah pro-iranien disant avoir fait barrage à l'avancée des forces israéliennes dans une localité voisine.
Cet avertissement intervient au lendemain de la menace du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'intensifier les frappes pour «écraser» le Hezbollah, alors que les chances d'un accord rapide entre les Etats-Unis et l'Iran semblent s'amenuiser.
«Vous devez évacuer vos maisons immédiatement et vous déplacer au nord de la rivière Zahrani», a indiqué sur X un porte-parole militaire arabophone, Avichay Adraee, en s'adressant aux habitants de Nabatiyé, la grande ville du sud.
Désertée par une grande partie de ses habitants depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah le 2 mars, la ville continue d'être pilonnée malgré la trêve entrée en vigueur le 17 avril.
Source: AFP
Sept personnes tuées à Gaza par un drone israélien
Deux frappes israéliennes ont tué mardi sept personnes dans la bande de Gaza, ont rapporté des hôpitaux du territoire palestinien, l'armée israélienne disant viser des membres du Hamas dans l'un des cas.
«Cinq martyrs et plusieurs blessés ont été transférés à l'hôpital après une frappe de drone israélien ayant visé un groupe de civils à l'est d'Al-Maghazi», a rapporté la Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas.
L'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa de Deir el-Balah a confirmé avoir recueilli cinq dépouilles. L'armée israélienne, sollicitée par l'AFP, a dit examiner ces déclarations.
Plus tard, l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud du territoire, a indiqué avoir recueilli deux dépouilles après que l'armée israélienne a µvisé un véhicule» dans cette ville, près d'un giratoire du quartier d'al-Bouraq.
Source: AFP