Fusillade vers Johannesburg
Deux hommes tuent dix personnes en Afrique du Sud

Une fusillade près de Johannesburg a fait dix morts et dix blessés le 21 décembre 2025. La police sud-africaine enquête sur cette attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés à Bekkersdal, à 40 km de la capitale économique. Le mobile reste inconnu.
Publié: il y a 50 minutes
Image d'illustration de policiers sud-africains.
Photo: KIM LUDBROOK
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des hommes armés ont tué dix personnes et en ont blessé dix autres près de Johannesburg, a annoncé dimanche la police sud-africaine. Le mobile de cette tuerie par des inconnus en pleine rue, près d'un bar informel à Bekkersdal, à 40 kilomètres au sud-ouest de capitale économique de l'Afrique du Sud n'était pas immédiatement connu.

«Certaines victimes ont été abattues au hasard dans la rue par des hommes armés non identifiés», a seulement précisé la police dans un communiqué.

Brenda Muridili, une porte-parole de la police de la province de Gauteng, dont font partie Johannesburg et la capitale sud-africaine Pretoria, a déclaré à l'AFP que les autorités ne disposaient pas encore «d'informations détaillées» sur l'identité des victimes.

63 personnes tuées chaque jour

Le 6 décembre, des hommes armés avaient pris d'assaut un foyer de travailleurs à Pretoria, tuant 11 personnes dont un enfant de trois ans dans un lieu qui, selon la police, accueillait un autre bar informel.

L'Afrique du Sud, pays le plus industrialisé du continent, est aux prises avec une criminalité et une corruption endémiques, alimentées par des réseaux organisés. Les fusillades sont fréquentes, souvent liées aux violences des gangs et à l'alcool.

Si de nombreuses personnes possèdent légalement des armes à feu pour leur protection personnelle, le nombre d'armes illégales en circulation est bien plus important. Entre avril et septembre, environ 63 personnes ont été tuées chaque jour dans le pays de 63 millions d'habitants, selon les données de la police sud-africaine.

