Après le tragique accident du funiculaire «Elevador da Glória» à Lisbonne, la question se pose de savoir comment l'accident a pu se produire. L'enquête est encore en cours. L'ingénieur en téléphérique Reto Canale estime toutefois que deux scénarios sont possibles.

1/6 Le funiculaire «Elevador da Glória» de Lisbonne a déraillé et a percuté le mur d'un immeuble. Photo: AFP

Daniel Macher

Carlos Moedas, le maire de Lisbonne, parle d’un «jour tragique». Le gouvernement portugais a déclaré ce jeudi jour de deuil national. Le pays rend hommage aux victimes qui ont perdu la vie mercredi lorsque le funiculaire populaire «Elevador da Glória» a déraillé. Le funiculaire historique, qui attirait les touristes, s’est violemment écrasé contre le mur d’une maison. Au moins 16 personnes ont perdu la vie et 21 ont été blessées, dont 5 graves. Le nombre de victimes pourrait encore augmenter.

Comment cet accident a-t-il pu se produire? Quel est le système utilisé par le train historique, qui semble avoir été défaillant mercredi? Et existe-t-il un système de sécurité d’urgence? Blick s’est entretenu avec Reto Canale, ingénieur et expert en téléphériques.

Reto Canale, après l’accident de Lisbonne, une question se pose immédiatement: comment cela a-t-il pu se produire? Les premières suppositions indiquent que le câble tracteur s’est rompu. N'y a-t-il pas de câble de sécurité?

Je ne connais pas en détail le système de l'«Elevador da Glória». Le principe de base est le suivant: dans ces funiculaires, les deux véhicules sont reliés par un seul câble, qui passe par une poulie située à la station supérieure. Le principe est simple: pendant qu’un véhicule descend, l’autre monte. Le véhicule qui descend aide ainsi à remonter celui qui monte. L’endroit le plus critique d’un câble tracteur se situe toujours au niveau de la fixation au véhicule. Une rupture du câble tracteur à cet endroit est donc l’une des causes d’accident les plus probables. Il serait inhabituel qu’un deuxième «câble de sécurité» soit présent sur l’installation concernée.

L'«Elevador da Glória» a été inauguré en 1884. Le système répond-il au moins aux normes modernes?

Le téléphérique devrait encore fonctionner avec le système d’origine. Le simple fait que le câble tracteur passe sous la route ne signifie pas qu’il ne correspond pas aux normes actuelles. Le célèbre Cable Car de San Francisco fonctionne également selon ce principe. Là aussi, le câble tracteur passe dans une fente sous la route et un bras relie le véhicule au câble. Avec ce système, si le câble se rompt ou si le bras de liaison au câble tracteur – deux éléments de sécurité essentiels –, les conséquences sont fatales: sur des chaussées plus raides, même les freins de roues ne pourraient pas freiner le véhicule. L’entretien correct de ce système revêt donc une importance supplémentaire.

« Le câble tracteur pourrait effectivement s’être rompu, le plus probablement au niveau des fixations d’extrémité sur le véhicule »

Les médias rapportent qu’un système de freinage d’urgence a peut-être également échoué. Est-ce possible?

Je ne peux pas imaginer une défaillance des freins avec un câble tracteur intact: dans ce cas, il aurait dû tirer le deuxième véhicule vers l’amont, soit le haut de la pente, ce qui n’était manifestement pas le cas. En cas de défaillance de la liaison entre le véhicule et le câble tracteur, il n’y a plus de système de freinage sur les rails lisses dans les grandes pentes – ici 18% – sans crémaillère ou frein sur rail. En Suisse, les funiculaires plus anciens, datant parfois du XIXe siècle, sont équipés de systèmes de freinage qui, en cas de rupture du câble tracteur, freinent le véhicule en toute sécurité à l’aide d’un frein sur rail ou d’une crémaillère. Ces «anciens» téléphériques répondent donc entièrement aux exigences de sécurité actuelles, en ce sens qu’ils disposent d’un système de freinage contrôlé périodiquement, aussi bien en cas de rupture du câble qu’en cas de défaillance de la liaison entre le véhicule et le câble.

Quelle pourrait être, selon vous, la cause de l’accident?

Deux scénarios sont envisageables. Premièrement, le câble tracteur pourrait effectivement s’être rompu, le plus probablement au niveau des fixations d’extrémité sur le véhicule, où les différents fils du câble sont beaucoup sollicités. Ces fixations d’extrémité doivent donc faire l’objet d’un contrôle spécial régulier et être remplacées.

Et la deuxième possibilité?

Une défaillance du bras de liaison entre le véhicule et le câble. Cette pièce est, elle aussi, particulièrement importante pour la sécurité – en particulier dans le présent système ferroviaire. Tout comme la fixation du câble, l’entretien de cette pièce est d’une grande importance, car il n’existe pas de deuxième sécurité, par exemple sous la forme d’un frein d’urgence.