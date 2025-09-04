Après l'accident tragique à Lisbonne, la question de la responsabilité reste entière. L'entreprise de maintenance a déjà été critiquée par le passé, et des défauts de tension du câble de suspension ont aussi été signalés.

1/4 Le téléphérique s'est violemment écrasé contre le mur d'un bâtiment. Photo: Getty Images

Angela Rosser

Le déraillement du funiculaire «Elevador da Glória» à Lisbonne a fait de nombreuses victimes et plusieurs blessés. Les premières constatations indiquent qu'un câble s'est détaché et que les freins de secours auraient lâché, selon la chaîne de télévision SIC.

Selon les médias portugais, le funiculaire, sa maintenance et les câbles étaient défectueux depuis un certain temps. L'«Observador» rapporte que des employés de l'exploitant Carris avaient déjà signalé un manque de tension dans le câble de suspension du funiculaire.

Le directeur confirme les plaintes

Ce câble défectueux aurait causé des problèmes au système d'exploitation. Le responsable syndical a confirmé les plaintes, mais ignore si le conseil d'administration a pris des mesures. Le directeur de Fectrans, la fédération des syndicats des transports et des communications de Lisbonne, a également confirmé les plaintes.

Toutefois, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Le responsable syndical n'est pas au courant des conditions de la maintenance, assurée par une entreprise privée. De son côté, Carris a souligné que «tous les protocoles de maintenance ont été appliqués et respectés».

Appel d'offres annulé en août

L'entretien et la maintenance de l'«Elevador da Glória» étaient depuis longtemps à l'ordre du jour chez Carris. L'entreprise recherchait un nouveau prestataire pour prendre en charge les travaux. Un appel d'offres public a été lancé fin avril, puis suspendu mi-août et officiellement annulé le 1er septembre.

La raison? Aucune entreprise n'était prête à fournir les services au prix estimé par Carris. Selon «Observador», l'exploitant lui-même a confirmé que les travaux d'entretien avaient été effectués par une entreprise externe au cours des 14 dernières années. Une enquête est en cours pour déterminer d'éventuels problèmes de maintenance.