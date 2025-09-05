DE
FR

Un miracle à Lisbonne
Un papa allemand que l'on croyait mort aurait finalement survécu

Après le tragique accident de funiculaire survenu à Lisbonne, le Portugal est toujours sous le choc. Mais une bonne nouvelle émerge: un Allemand, d'abord déclaré mort, a été retrouvé vivant.
Publié: il y a 40 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
1/4
Mercredi, un funiculaire s'est écrasé à Lisbonne.
Photo: AP
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel Macher

Le Portugal est toujours en deuil à la suite du tragique accident du funiculaire de Lisbonne. Parmi elles se trouvent cinq Portugais, deux Sud-Coréens, trois Britanniques et une Suissesse. Les autres victimes n'ont pas encore été totalement identifiées. Il est toutefois «très probable» que deux Canadiens, un Ukrainien, un Américain et un Allemand en fassent partie. 

Mais revirement de situation: le citoyen allemand, père d'un petit garçon de trois ans, aurait été miraculeusement retrouvé vivant. «D'après les informations dont dispose le ministère des Affaires étrangères, aucun ressortissant allemand ne figure parmi les victimes», a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères à Berlin.

Au final, 15 morts

Auparavant, l'homme avait été déclaré mort par erreur. Des médias portugais comme «Observador» et «Correio da Manha» ont rapporté qu'un Allemand figurait parmi les 16 victimes de l'accident de mercredi soir. Le chef de la police judiciaire portugaise, Luís Neves, avait également déclaré jeudi qu'il y avait «probablement» un Allemand parmi les victimes.

La famille a été informée que l'homme était décédé. Selon le «Daily Mail», elle a même été convoquée chez le médecin légiste pour l'identification. Mais en fait, l'homme de 46 ans ne figurait pas parmi les morts. Un fonctionnaire a finalement emmené la famille à l'hôpital, où il s'est avéré que l'Allemand faisait partie des 21 blessés. Sa femme est grièvement blessée, leur enfant légèrement.

