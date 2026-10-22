En Belgique, la quête de la meilleure friterie fait l'objet d'une émission télévisée sur RTL-TVI. Depuis 2023, «La meilleure friterie» passionne les téléspectateurs avec des débats animés et des frites d'exception.

Où est la meilleure friterie? Le débat qui enflamme la télé belge

Où est la meilleure friterie? Le débat qui enflamme la télé belge

AFP Agence France-Presse

Quelle est la meilleure friterie? La question peut provoquer des débats agités en Belgique, qui a même son émission de télévision sur le sujet, façon Top Chef. Voilà quatre saisons que la chaîne RTL-TVI diffuse ce concours culinaire à l'ambiance potache, au cours duquel un jury sillonne la partie francophone du pays, en quête de la frite idéale.

«C'est la sacro-sainte messe du jeudi soir», assure David Antoine, animateur emblématique de «La meilleure friterie», une émission «surréaliste». Trop grasse, trop sèche? Charnue ou légère? «Il y a parfois des frictions dans le jury, mais on trouve toujours le fameux compromis à la belge», autour d'un bon «paquet (le terme belge pour cornet) de frites», s'amuse-t-il.

Il faut dire que la friterie relève du patrimoine national. Il y en a environ 4600 en Belgique, «un nombre stable depuis de nombreuses années», raconte Bernard Lefèvre de l'Union nationale des frituristes, à propos d'un «marché qui se porte bien».

«Calibre douze»

Chacun ses goûts, mais la bonne frite dépend de la variété de pomme de terre – plutôt une «bintje» belge» conseille-t-il – du mode de cuisson, «une double cuisson dans la graisse de boeuf» le concernant, et surtout du calibre. «Au-dessous de neuf millimètres c'est trop fin, au-dessus de quatorze trop gros», tranche ce représentant de la filière.

Chez Hill's Burger, à Woluwe-Saint-Lambert, en région bruxelloise, le frituriste Massimo Sefa a opté pour du «calibre douze», soit «deux millimètres de croûte et dix millimètres de chair onctueuse». Souriant, ce jeune homme de 23 ans tente de dissimuler son stress en ce jour de tournage. Attention! Les cinq jurés de «La meilleure friterie» sont dans la salle.

L'émission va lui offrir quoi qu'il arrive un grand coup de projecteur. Et une victoire ferait exploser ses ventes pendant plusieurs semaines, explique-t-il. Massimo a ouvert son établissement avec ses deux frères cadets, Lorenzo et Marco. Chez eux, la friterie est une histoire de famille: leur grand-père en possédait une dizaine à Bruxelles.

«On a la patate»

Les frères Sefa ne le savent pas encore, mais le jury a apprécié. «La frite est, wouah, délicieuse, croquante et épluchée à la main», ce qui ne se fait presque plus dans la profession, applaudit Fabienne De Corte, l'une des papesses des friteries belges, avec son truculent mari Patrick De Corte, dans le jury lui aussi.

«La frite en Belgique, c'est notre or», souligne ce dernier. Et «tous les détails font la différence». Notamment les sauces, pléthoriques dans les friteries belges, de la traditionnelle mayonnaise en passant par la tartare, l'andalouse ou la samouraï.

Durant cette quatrième saison, une dizaine de friteries vont batailler pour tenter d'être sacrées. Avec en parallèle du jury, un bus de «fans» qui tournent de friterie en friterie en criant «on a la frite, on a la patate» quand ils ne se déguisent pas en cornet de frites. Bien sûr, comme toute émission qui se respecte, «La meilleure friterie» a connu son lot de controverses.

Bugs techniques

Le gagnant de la première saison n'avait pas plu à tout le monde, pour cause de bug technique lors du vote du public ou de contestations de l'heureux élu, «choisi pour ses sauces plus que pour ses frites», médisaient certains. Mais les problèmes techniques ont été résolus depuis et l'émission s'est solidement installée dans le paysage audiovisuel belge francophone.

Et au-delà des clichés, la friterie est une institution qui se transforme, ajoute Bernard Lefèvre de l'Union nationale des frituristes. «Il y a des friteries halal, végétariennes, vegans, c'est tout à fait normal, la société évolue. On n'est pas le musée du folklore passé», insiste-t-il.

Il n'y croit pas trop, mais des entreprises comme Fries&Go se sont même lancées dans les distributeurs automatiques de frites pour les salons professionnels ou les centres commerciaux. Un sujet sensible.