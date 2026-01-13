DE
FR

A cause de l'épidémie de dermatose
Il n'y aura aucun bovin au Salon de l'agriculture de Paris, une première

Aucun bovin ne sera présent au Salon de l'agriculture de Paris en février 2026, ont annoncé les organisateurs. En cause: l'épidémie de dermatose bovine, un coup dur pour les éleveurs et l'événement.
Publié: 12:03 heures
Le Salon de l'agriculture est un rendez-vous incontournable pour les hommes politiques français. (Archives)
Photo: LUDOVIC MARIN / POOL
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Il n'y aura aucun bovin cette année au Salon de l'agriculture de Paris, pour la première fois depuis que se tient ce rendez-vous annuel. Cette décision a été prise en raison de l'épidémie de dermatose bovine, ont annoncé mardi les organisateurs.

«Je peux aujourd'hui malheureusement vous confirmer que nous avons pris acte hier (lundi) soir de la décision qu'il n'y aura aucun bovin au salon international de l'agriculture en 2026», a dit à la presse son président, Jérôme Despey. C'est «un coup dur pour le salon», qui laisse ses organisateurs «profondément attristés».

Cette décision est liée au choix des organismes de sélection (OS) des races bovines. «Nous avons travaillé sans relâche avec les OS pour tenter d'obtenir la présence de bovins limitée mais symbolique au salon», a souligné M. Despey. «Le salon a tout mis en oeuvre pour le permettre, mais j'ai toujours dit que je respecterais le choix des éleveurs et des races», a-t-il poursuivi.

Coup dur pour les éleveurs

C'est aussi un «coup dur pour les éleveurs, imaginez le travail d'une année, la préparation des animaux», a relevé Arnaud Lemoine, directeur du Centre national des expositions et concours agricoles (Ceneca). «Pas de bovin, ça veut dire pas d'égérie», a-t-il aussi indiqué.

L'affiche du salon, qui devait être consacrée à Biguine, la vache brahmane égérie 2026, sera donc «changée», ont précisé les organisateurs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus