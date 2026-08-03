Le célèbre chef cuisinier Jean Imbert a été placé en garde à vue ce lundi 3 août à Paris, révèle BFMTV. Il est visé par trois plaintes pour violences conjugales.

Le chef cuisinier français Jean Imbert placé en garde à vue

Le chef cuisinier français Jean Imbert placé en garde à vue

Léa Perrin Journaliste Blick

Le chef cuisinier Jean Imbert a été placé en garde à vue ce lundi 3 août à Paris selon les informations de BFMTV. L'ancien chef du Plaza Athénée et gagnant de l'émission culinaire Top chef en 2012, il est visé par trois plaintes de ses ex-compagnes pour violences conjugales.

«Jean Imbert est entendu depuis ce matin. Il s’est rendu à son audition avec de nombreux documents, pièces, autant d’éléments matériels solides qui étayent sa version des faits. Il répond à toutes les questions des enquêteurs», ont précisé à BFMTV les avocates du chef cuisinier, Me Jacqueline Laffont et Me Julie Beneditti.

Plusieurs femmes ont publiquement mis en cause Jean Imbert pour des faits de violences physiques et psychologiques. Parmi elles, Alexandra Rosenfeld affirme que le chef lui a cassé le nez en octobre 2013, lors du tournage d’une émission qu’ils présentaient ensemble sur M6. La Miss France 2006 a déposé plainte contre lui en mars dernier.