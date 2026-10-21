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Documents privés volés à un chef d'entreprise
Inéligibilité de cinq ans avec exécution immédiate requise contre le député LFI Sébastien Delogu

Le député LFI Sébastien Delogu risque deux ans de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité. Il est jugé à Marseille pour avoir divulgué des documents privés volés lors d’un conflit social.
Publié: il y a 4 minutes
Le député LFI Sébastien Delogu est jugé à Marseille pour avoir divulgué des documents privés volés à un chef d'entreprise.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le parquet a requis mercredi deux ans de prison avec sursis et une inéligibilité de cinq ans, avec exécution immédiate, à l'encontre du député LFI Sébastien Delogu, jugé à Marseille pour avoir divulgué des documents privés volés à un chef d'entreprise, lors d'un conflit social.

La procureure Audrey Jouaneton a justifié l'inéligibilité requise par «la gravité des faits», estimant que le tribunal ne pouvait pas «permettre qu'il continue d'exercer» son mandat. Le député a fait valoir son droit au silence, présentant simplement ses excuses pour les faits sans toutefois expliquer ses motivations de l'époque.

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