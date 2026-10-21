AFP Agence France-Presse
Le parquet a requis mercredi deux ans de prison avec sursis et une inéligibilité de cinq ans, avec exécution immédiate, à l'encontre du député LFI Sébastien Delogu, jugé à Marseille pour avoir divulgué des documents privés volés à un chef d'entreprise, lors d'un conflit social.
La procureure Audrey Jouaneton a justifié l'inéligibilité requise par «la gravité des faits», estimant que le tribunal ne pouvait pas «permettre qu'il continue d'exercer» son mandat. Le député a fait valoir son droit au silence, présentant simplement ses excuses pour les faits sans toutefois expliquer ses motivations de l'époque.
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