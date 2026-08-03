Déploiement «massif» contre un incendie près de Carcassonne

375 interpellations, dont 142 mineurs après les incendies en France

Trois cent soixante-quinze personnes, dont 142 mineurs, ont été interpellées en lien avec les incendies en France, a appris lundi l'AFP auprès du ministère de l'Intérieur. Sur ces 375 interpellations, 36 personnes ont déjà été incarcérées, a précisé une source proche de l'enquête par la suite, confirmant une information de BFMTV.

De nombreux incendies se sont déclarés en France depuis le début de l'été, notamment en Gironde où le feu le plus grave depuis 1949 est désormais fixé après avoir brûlé plus de 40'000 hectares en une dizaine de jours.

Dans le village du Porge, la commune la plus touchée par le mégafeu, et à Lège-Cap-Ferret, le retour des habitants est autorisé à partir de lundi 14h.

Avec cette nouvelle mesure de retour à domicile, la quasi-totalité des 224'000 résidents et touristes délogés à titre préventif dans vingt-trois communes depuis le déclenchement de l'incendie, le 22 juillet, auront ainsi pu rejoindre leurs habitations ou lieux de séjour.

Source: AFP