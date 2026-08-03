Déploiement «massif» contre un incendie près de Carcassonne

375 interpellations, dont 142 mineurs après les incendies en France
Trois cent soixante-quinze personnes, dont 142 mineurs, ont été interpellées en lien avec les incendies en France, a appris lundi l'AFP auprès du ministère de l'Intérieur. Sur ces 375 interpellations, 36 personnes ont déjà été incarcérées, a précisé une source proche de l'enquête par la suite, confirmant une information de BFMTV.
De nombreux incendies se sont déclarés en France depuis le début de l'été, notamment en Gironde où le feu le plus grave depuis 1949 est désormais fixé après avoir brûlé plus de 40'000 hectares en une dizaine de jours.
Dans le village du Porge, la commune la plus touchée par le mégafeu, et à Lège-Cap-Ferret, le retour des habitants est autorisé à partir de lundi 14h.
Avec cette nouvelle mesure de retour à domicile, la quasi-totalité des 224'000 résidents et touristes délogés à titre préventif dans vingt-trois communes depuis le déclenchement de l'incendie, le 22 juillet, auront ainsi pu rejoindre leurs habitations ou lieux de séjour.
Source: AFP
En Gironde, la situation est stable
En Gironde (sud-ouest), où le mégafeu a dévoré 42.000 hectares en l’espace de onze jours, la situation était «stable» dimanche matin, selon la préfecture. Si ce mégafeu, fixé depuis samedi, «n’évolue plus», il n’est toutefois pas «éteint». Et «des reprises de feu à la marge dans les foyers encore actifs» ont eu lieu durant la nuit de samedi à dimanche, selon les pompiers.
Dans ce département très dépendant du tourisme, la plupart des habitants évacués ont pu retrouver leurs domiciles, mais certains commerçants s’inquiètent de l’effet des incendies sur leur activité.
A Arcachon, station balnéaire épargnée par les flammes, quelques vacanciers et riverains ont commencé à revenir sur le front de mer dimanche. Comme Bruno Spinosa, retraité qui a dit espérer un «nouveau départ», en se disant néanmoins «inquiet» face aux «gens qui commencent à faire des pique-niques avec la clope au bec» en pleine période de sécheresse.
Les forêts s’enflamment d’autant plus facilement lorsque la végétation et les sols sont très secs comme cela est le cas depuis des mois, un phénomène accentué par le changement climatique et les récentes canicules exceptionnelles.
Leur travail d’extinction pourrait durer «jusqu’aux pluies de l’hiver» et le feu pourrait couver pendant «plusieurs mois» en sous-sol sec et tourbeux, selon les pompiers. Ce fut le cas du feu déclaré en 2022 dans le département, resté chaud pendant deux ans et «encore sous surveillance».
Source: AFP
Var: l'incendie reste contenu, nouvelle journée à risque
La vigilance reste de mise dans le Var lundi, où les pompiers sont engagés dans une course contre la montre pour contenir les reprises de feu alors que des conditions «très défavorables» sont attendues dans l'après-midi.
«Le feu n'a pas progressé dans la nuit et les équipes au sol se sont attachées à poursuivre le travail de traitement des lisières et de noyage des points chauds qui étaient encore présents», a indiqué à l'AFP Stéphane Nepper, l'un des porte-parole des pompiers du Var.
Ce sinistre, qui a démarré vendredi au sud de l'important brasier fixé il y a six jours près du massif du Gros Bessillon, a déjà parcouru environ 1800 hectares. Il a menacé plusieurs villages dont les habitants, évacués une partie du weekend, ont pu regagner leur domicile.
Lundi matin, 1500 sapeurs-pompiers, appuyés par 450 engins, étaient encore mobilisés pour tenter de le stabiliser définitivement, avant une après-midi jugée à risque.
Source: AFP
Déploiement «massif» contre un incendie près de Carcassonne
L’engagement «massif» de moyens humains et aériens dimanche soir à Carcassonne pour lutter contre un incendie de végétation déclenché par une voiture en feu sur l’autoroute A61, a permis de revenir à une situation «favorable», ont indiqué les pompiers.
«Le feu est désormais fixé», a ainsi indiqué un porte-parole du Service départemental d'incendie et de secours de l'Aude (Sdis 31) un peu près 21h. «Au moment où je vous parle, le feu est contenu grâce aux moyens conséquents qui ont été engagés», avait peu avant confié à la presse la secrétaire générale de la préfecture, Emmanuelle Plantier-Lemarchand, depuis le poste de commandement opérationnel.
Le déploiement de 280 soldats du feu et 60 camions d’intervention, ainsi que trois Canadair, deux Dash, deux hélicoptères bombardiers d’eau et quatre Air Tractor, «a permis de préserver de nombreuses habitations sur les communes de Carcassonne Cazilhac et Palaja», a déclaré un porte-parole du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Aude.
Le brasier, qui s’est propagé peu après 16h à partir d’un véhicule en feu au bord de l’A61, a parcouru une centaine d’hectares et menaçait un quartier résidentiel et un terrain d’entraînement militaire. Il a entraîné la coupure dans les deux sens de cet axe autoroutier reliant Toulouse à Narbonne.
Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a recommandé sur X aux automobilistes «d’éviter la zone afin de garantir leur sécurité et de faciliter l’intervention des services de secours». Une centaine d’habitants ont été évacués par précaution sur consigne du maire de Cazilhac, a indiqué à l’AFP la préfecture. «Le vent sur zone reste sensible», a prévenu le Sdis.
L'incendie qui touche le Var n'est pas fixé
Dans le Var (sud-est), le sinistre qui s’est déclaré vendredi n’est «pas encore fixé et ce n’est pas à l’ordre du jour, tant qu’on aura des points chauds», a prévenu le patron des pompiers du département, Eric Grohin, dimanche après-midi. Quant à son extinction, elle constituera «un travail de longue haleine qui va durer plusieurs jours», a-t-il averti.
La vigilance reste de mise pour les soldats du feu: le vent changeant peut atteindre les 35 km/h, les températures dépassent parfois dans le département les 36°C et le taux d’humidité avoisine les 15-25%, a souligné le commandant des opérations de secours, le lieutenant-colonel Christophe Pasquini, lors d’un point presse à la mi-journée.
Ce brasier, qui a parcouru environ 1800 hectares, s’est déclenché au sud d’un autre important incendie, fixé il y a quatre jours près du massif du Gros Bessillon.
Dans ce département coutumier des feux, environ 6.300 hectares de la «Provence verte», entre mer Méditerranée et gorges du Verdon, ont été parcourus par les flammes en douze jours. Quelque 2500 personnes ont dû être évacuées.
Pour les 1500 pompiers déployés sur place, l'»objectif» est désormais de «rassurer la population» en faisant en sorte notamment que plus aucune maison «ne soit brûlée», selon le commandant des opérations de secours.
Car dans le village de carte postale de Correns, plus d’une dizaine de maisons ont été détruites par le feu, selon la mairie. «Le feu s’est déplacé à une rapidité épouvantable. On voyait les flammes à tous les bouts de rue, c’était très anxiogène», a relaté la maire Nicole Rullan.
Source: AFP
Incendie dans un entrepôt classé à risque dans l'est de la France
Quelque 30'000 habitants de l'est de la France ont été appelés dimanche à rester confinés chez eux, en raison d'un incendie dans un entrepôt de déchets industriels qui a été «maîtrisé» dans l'après-midi mais dégage un immense panache de fumée noire.
L'incendie, qui a démarré vers 10H30 (08H30 GMT), a été considéré comme «maîtrisé» dans l'après-midi, selon les autorités. Il concerne un entrepôt classé Seveso (site industriel à risque), situé sur le site de la société Safe (Suez Alternative Fuels & Energies), dans la zone industrielle de Gandrange, non loin des installations d'ArcelorMittal.
«C'est un feu généralisé dans un entrepôt de déchets industriels de 800 mètres carrés, dont la structure s'est effondrée», a précisé à l'AFP une porte-parole du Centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis) de Moselle. Quelque 135 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place, avec 40 engins.
«Des mesures sont en cours pour analyser les fumées et voir si la mesure de confinement peut être levée», a ajouté cette chargée de communication, Géraldine Chambeaudie. «Compte tenu notamment de la présence de produits chimiques, les mesures de confinement doivent impérativement continuer à être respectées», a indiqué sur Facebook le maire de Gandrange, Quentin Bigot.
Un pompier et un employé du site ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital, tandis qu'un autre pompier, légèrement blessé également, a pu être pris en charge sur place.
Source: AFP
En Grèce, les vents compliquent la lutte contre les incendies
En une semaine, plus de 12'000 hectares de forêts et de terres agricoles ont été ravagés par les flammes dans ce pays touché de plein fouet par la crise climatique, comme l'ensemble du pourtour méditerranéen.
Ces jours sont «extrêmement difficiles», a écrit le Premier ministre sur Facebook, évoquant des «conditions météorologiques extrêmes et des vents» atteignant souvent les 100 km/h. «Il y a des moments où la nature et l'intensité des phénomènes météorologiques surpassent toute planification humaine et toute capacité opérationnelle», a-t-il dit.
Située à 70 km au nord-ouest de la capitale, Porto Germeno, sur le Golfe de Corinthe, est un lieu de villégiature prisé des Athéniens qui y possèdent des maisons secondaires et sa population augmente fortement en été. Les dégâts y sont d'ores et déjà considérables, ont affirmé plusieurs témoins à l'AFP. Des dizaines de maisons ont été endommagées ou détruites, selon les autorités.
Selon Théodore Giannaros, météorologiste spécialisé dans les incendies et chercheur à l'Observatoire national, les incendies autour de Porto Germeno semblent avoir touché une zone de plus de 10'000 hectares, soit presque le double de l'estimation initiale. «Malheureusement, il est très probable (si ce n'est presque certain) que cet incendie soit classé comme méga-incendie», a-t-il écrit sur Facebook.
Les pompiers doivent combattre chaque jour les flammes sur plusieurs fronts: si près de 500 soldats du feu sont déployés dans la région de Porto Germeno, environ 100 luttent contre un autre incendie à Aigialia, dans le nord du Péloponnèse.
Source: AFP
Le périmètre de l'incendie dans le Var n'a pas évolué
L'incendie qui touche le Var n'a pas évolué dimanche matin et la majorité des mesures d'évacuation ont été levées, a annoncé le préfet du département, Simon Babre. «Il n'y a pas d'évolution du périmètre du feu, donc les pompiers poursuivent dimanche matin le travail des points chauds et le traitement des lisières», a dit le préfet.
L'incendie a parcouru environ 1800 hectares, a-t-il précisé. Les habitants des cœurs de villages de Montfort-sur-Argens et Correns «ont été déconfinés», a ajouté Simon Babre. Selon la préfecture, ils sont autorisés à emprunter la route départementale, qui avait été fermée et n'avait été rouverte que pour les secours.
Source: AFP
Aller en vacances en Gironde, «un geste de solidarité»
Aller en vacances en Gironde, où le mégafeu est désormais fixé, est «un geste de solidarité», a affirmé le Premier ministre Sébastien Lecornu dans un entretien à La Tribune Dimanche.
Au grand dam des professionnels du tourisme, la préfète de la Gironde, Sophie Brocas, avait déconseillé dimanche dernier aux vacanciers de «rejoindre» le département et incité «les touristes présents à envisager une autre destination».
Lecornu s'insurge contre les complotistes
Sébastien Lecornu a déploré que la «douleur» des habitants du village du Porge soit «instrumentalisée par des complotistes» alors que certains résidents estiment que les autorités ont sacrifié leurs maisons pour protéger celles de la presqu’île du Cap-Ferret.
«Je leur réponds que c’est faux», a réagi le Premier ministre dans un entretien à la Tribune Dimanche. Leur «douleur est aujourd’hui instrumentalisée par des complotistes sur les réseaux sociaux», a-t-il dénoncé, ajoutant que «les pompiers prennent leurs décisions selon un seul critère : sauver des vies humaines».
Avec 183 habitations anéanties, Le Porge concentre les trois quarts des destructions de logements (240) causées par le mégafeu en Gironde. Un collectif qui rassemble déjà plus de 700 habitants de la commune a annoncé son intention de porter plainte au pénal pour retracer les événements et obtenir des réponses sur la chaîne de responsabilité.
Source: AFP
Les incendies sont globalement «aujourd'hui sous contrôle» en France
Les incendies sont globalement «aujourd'hui sous contrôle» en France, même si «tout cela reste très évolutif», a déclaré samedi Sébastien Lecornu.
«De manière générale, les incendies sont aujourd'hui sous contrôle dans notre pays» et, en Gironde, «nous sommes revenus à une situation plus stable», a relevé le Premier ministre dans un entretien à La Tribune Dimanche. «Si les conditions changeaient, nous reprendrions immédiatement les mesures de précaution qui s'imposent», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, «un coordinateur national» rattaché à Matignon va être nommé pour piloter le chantier de la reconstruction dans les zones sinistrées par les feux qui ont brûlé plus de 117'000 hectares de forêt en France depuis le début de l'année 2026.
Source: AFP
Incendie dans le Var: «le combat continue», le feu «stabilisé», annonce le préfet
Le nouvel incendie qui touche le Var est «stabilisé» samedi soir mais «le combat continue» en raison des vents changeants, a averti le préfet Simon Babre.
«Nous restons prudents parce que le combat continue, les vents changent, ils sont parfois tournoyants, et la vérité d'un soir n'est pas forcément la vérité des lendemains matins», a déclaré le préfet, précisant que le feu est resté dans son «enveloppe» après avoir parcouru environ 1800 hectares.
Source: AFP