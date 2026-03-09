DE
FR

Nouvel an lunaire
L’inflation en Chine grimpe de 1,3 % en février, sa plus forte hausse depuis 2023

En février, l’inflation en Chine a bondi de 1,3 % sur un an, sa plus forte hausse depuis 2023. Cette augmentation survient durant les congés du Nouvel An lunaire, moment clé pour la consommation.
Publié: il y a 24 minutes
La Chine fait face à la déflation avec une faible demande intérieure et une crise persistante de l'immobilier.
Photo: VCG via Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'indice des prix à la consommation, mesure clé de l'inflation, a augmenté en Chine de 1,3% sur un an en février, a indiqué lundi le Bureau national des statistiques (BNS). C'est la hausse la plus forte depuis janvier 2023 (2,1%), soit plus de trois ans. Le mois de février correspond aux congés du Nouvel an lunaire sur lesquels les autorités comptaient pour stimuler la consommation.

La Chine est soumise depuis quelques années à des pressions déflationnistes causées par une faible demande intérieure, des excédents de production, une grave crise de l'immobilier et un chômage élevé chez les jeunes. Les producteurs se livrent une guerre des prix agressive pour favoriser les achats et réduire les stocks excédentaires.

Le chiffre de 1,3% de hausse est supérieur aux prévisions d'analystes interrogés par l'agence Bloomberg, qui tablaient sur 0,9%. C'est aussi le cinquième mois consécutif d'augmentation de l'indice. Zichuan Huang, économiste chez Capital Economics, nuance cependant cette embellie.

A lire aussi
La Chine prévoit un ralentissement de sa croissance en 2026
Conséquences de la crise Covid
La Chine prévoit un ralentissement de sa croissance en 2026
Une tempête à l'ampleur incertaine en vue pour l’économie mondiale
Conflit au Moyen-Orient
Une tempête à l'ampleur incertaine en vue pour l’économie mondiale

Cette dernière est causée par «des facteurs temporaires tels que l'atténuation de la déflation pétrolière et la volatilité des prix des produits alimentaires et du tourisme autour du Nouvel an», écrit-elle dans une note. «Les tensions au Moyen-Orient continueront d'alimenter l'inflation tant que les prix mondiaux de l'énergie resteront élevés», dit-elle. Néanmoins, les résultats «décevants» selon elle du grand évènement politique dit des Deux Sessions actuellement en cours à Pékin, en ce qui concerne la demande intérieure, «devraient freiner toute accélération de l'inflation dès que les tensions s'apaiseront», prévient-elle.

Relancer son économie post-Covid

L'économie chinoise cherche à renouer avec le dynamisme d'avant le début de la pandémie de Covid-19 en 2019-2020. Elle fait face, malgré la vitalité de ses exportations et un excédent commercial record de près de 1200 milliards de dollars en 2025, à de sérieux déséquilibres structurels et aux pressions commerciales américaines.

Le gouvernement a annoncé la semaine passée viser une augmentation de la croissance de 4,5 à 5% en 2026, l'objectif le plus modeste énoncé depuis 1991. Stimuler la demande intérieure et réduire la dépendance aux exportations est l'un des enjeux annoncés par le gouvernement et mentionnés dans le Plan quinquennal 2026-2030 actuellement examiné par des milliers de représentants du régime réunis à Pékin pour les «Deux Sessions».

Le gouvernement s'est fixé à cette occasion un objectif d'inflation de 2% en 2026. Les autorités ont pris ces derniers mois des mesures pour stimuler les dépenses des ménages, dont un programme de subventions pour les produits électroniques, l'électroménager ou encore les meubles.

Elles comptaient sur l'effet d'entraînement du Nouvel an, une période au cours de laquelle les Chinois consomment et voyagent davantage. Les congés ont atteint une durée officielle exceptionnelle de neuf jours. Les autorités avaient annoncé préalablement de nouvelles dispositions pour inciter les ménages à dépenser, sous la forme de bons d'achat par exemple.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus