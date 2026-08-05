DE
FR

Une nouveauté pour les utilisateurs
Le géant Disney annonce un partenariat historique avec TikTok

Disney annonce un accord inédit avec TikTok, permettant aux utilisateurs de la plateforme d'intégrer des extraits de films Pixar, Marvel ou «Star Wars» dans leurs vidéos. Le projet démarre en phase pilote aux Etats-Unis.
Publié: il y a 18 minutes
L'accord entre Disney et TikTok sera lancé avec une phase pilote aux Etats-Unis.
Photo: imago images/photothek
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le géant américain du divertissement Disney a annoncé mercredi un accord avec TikTok pour autoriser l'utilisation d'extraits de ses films et séries dans les vidéos courtes publiées sur la plateforme asiatique. «TikTok offrira à ses créateurs l'accès à des ressources liées à des centaines de films et de séries tirés de l'immense catalogue de franchises emblématiques et de propriétés intellectuelles appréciées de Disney», écrit l'entreprise dans un communiqué, citant notamment l'univers des films Pixar, Marvel ou «Star Wars».

A lire aussi
«Spider-Man: Un jour nouveau» signe le deuxième meilleur démarrage de l'histoire du box-office
Déjà 928 millions de dollars
Le nouveau «Spider-Man» frôle le record au box-office
Disney pactise avec OpenAI et crée la polémique
«Le pillage de notre travail!»
Disney pactise avec OpenAI et crée la polémique

Cet accord sera lancé en phase pilote aux Etats-Unis dans les prochains mois avant d'être éventuellement étendu à d'autres pays, explique Disney. Les créateurs participant au programme verront leurs vidéos également diffusées sur une nouvelle rubrique de la plateforme Disney+.

Chiffre d'affaires en hausse

«Les contenus créés par les fans jouent un rôle de plus en plus important dans la façon dont les publics découvrent et s'impliquent (...) dans le divertissement», avance Disney. Le groupe a par ailleurs annoncé mercredi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 7%, soutenu par ses parcs d'attractions, son offre de streaming et le succès en salles de «Toy Story 5», malgré un bénéfice net divisé par deux par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 25,2 milliards de dollars lors du troisième trimestre de son exercice décalé 2026, contre 23,7 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net part du groupe s'est établi à 2,63 milliards de dollars, en fort repli sur un an mais au-dessus des attentes des analystes.

Cette chute du bénéfice sur un an s'explique par un effet de comparaison défavorable avec l'an passé. Au troisième trimestre de son exercice décalé 2024-2025, le résultat net de Disney avait en effet été gonflé par un avantage fiscal exceptionnel de près de 3,3 milliards de dollars, lié à un changement de classification fiscale de la plateforme de streaming Hulu aux Etats-Unis.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Articles les plus lus
    Articles les plus lus