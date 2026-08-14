Premières évacuations en Belgique en raison d'un incendie
De premières évacuations étaient en cours samedi après-midi dans des villages dans l'est de la Belgique, proches d'un incendie qui a déjà ravagé plus de 1650 hectares. Le pays est confronté à un des plus gros feux de son histoire récente.
Cet incendie s'est déclaré vendredi en milieu de journée dans les Fagnes, une grande zone boisée prisée des randonneurs et proche de l'Allemagne. Et s'est rapidement propagé. De 80 hectares brûlés vendredi soir, il a bondi à 850 samedi matin, puis 1650 en milieu de journée samedi, selon un porte-parole des autorités wallonnes.
De premiers habitants des villages de Sourbrodt et de Bütgenbach ont reçu l'ordre d'évacuer autour de 16h, ont annoncé les autorités locales sur Facebook. Pour les autres, «il est recommandé de rester à l'intérieur, en gardant portes et fenêtres fermées», ont-elles précisé.
Le gymnase d'une commune voisine a été mis à disposition. «Il y a un risque que le feu atteigne les habitations, mais on déploie tous les moyens pour les protéger», a expliqué le porte-parole des autorités wallones.
Source: AFP
Situation «défavorable» pour un feu de forêt dans les Ardennes
Une dizaine d'hectares de forêt ont brûlé depuis samedi matin à Monthermé (Ardennes) et «plusieurs centaines» d'hectares supplémentaires sont «menacées» par cet incendie qui évolue défavorablement en raison de conditions géographiques difficiles, selon la préfecture du département.
Les services d'incendie et de secours des Ardennes sont mobilisés «depuis la fin de matinée» sur ce sinistre et un avion Dash Milan a été mobilisé à partir de 16h30 pour un repérage visuel afin d'aider les pompiers au sol, indique la préfecture dans un communiqué. «Le feu progresse» et la «situation sur place est défavorable» en raison d'une zone «très escarpée en pente ascendante», précise cette source.
Il s'agit en outre d'un «secteur sans eau», forçant les engins à être «alimentés par aspiration de la Meuse» dans un port situé à plus d'une dizaine de kilomètres du massif où s'est déclenché l'incendie, toujours selon la préfecture.
Source: AFP
Un incendie fait rage en Belgique, 850 hectares sont déjà partis en fumée
Près de 850 hectares ont déjà été ravagés par un incendie dans un parc naturel de l'est de la Belgique, ont annoncé les autorités samedi. Le feu s'est déclaré en milieu de journée vendredi, dans les Fagnes, une grande zone boisée proche de l'Allemagne. Et s'est rapidement propagé durant la nuit.
«Les opérations de lutte contre l'incendie se poursuivent activement sur le terrain», a indiqué le gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar, sur Facebook. «A ce stade, le sinistre a déjà affecté près de 850 hectares», a-t-il précisé.
Des renforts venus de toute la Belgique ainsi que d'Allemagne ont été mobilisés. Le ministre de la Défense belge, Theo Francken, a précisé que trois camions-pompiers nouvelle génération étaient en route pour prêter main forte. Les autorités n'ont pas fait état d'évacuations. Comme une grande partie de l'Europe, la Belgique a souffert ces derniers jours d'un nouvel épisode de fortes chaleurs.
Source: AFP
Le feu dans les Landes a repris dans la nuit et brûlé 1580 hectares
Le feu de forêt en cours depuis jeudi dans les Landes s'est à nouveau propagé samedi à l'aube, après un début de nuit plus favorable, et a désormais brûlé 1580 hectares, a annoncé le préfet de ce département du Sud-Ouest, Gilles Clavreul.
«Le feu évoluait plutôt favorablement. Sauf qu'effectivement, il a été réactivé vers 04h30 du matin», a précisé lors du même point-presse le colonel Arnaud Fabre, directeur du SDIS des Landes. «C'est un secteur compliqué en termes d'accès pour nos moyens. Ce qui a nécessité d'engager une grande partie de nos forces. Ils l'ont contenu avec beaucoup d'engagement.»
Source: AFP
Une personne retrouvée morte dans la zone de l'incendie sur la côte
Une personne a été retrouvée morte dans la zone d'un violent feu de forêt qui a fait rage dans la nuit de jeudi à vendredi sur la côte adriatique croate, en faisant au moins 40 blessés, a indiqué la police.
«Lors des fouilles de la zone incendiée, des policiers ont découvert le corps d'une personne sans vie», a indiqué la Direction de la police de la région de Split, dans un communiqué envoyé à l'AFP, ajoutant qu'une enquête serait conduite sur place, en présence d'un procureur, pour déterminer les circonstances du décès.
Un important incendie a fait au moins 40 blessés, dont dix dans un état grave, dans la région de la ville d'Omis, dans le centre du littoral croate, et d'importants dégâts matériels dans plusieurs quartiers résidentiels de cette zone touristique.
Source: AFP
Le méga hélicoptère prêté par l'Australie utilisé pour la première fois dans les Landes
Un hélicoptère bombardier d'eau prêté par l'Australie, capable de transporter près de deux fois plus d'eau qu'un Canadair, a été utilisé pour la première fois vendredi dans les Landes, pour lutter contre l'incendie qui a déjà parcouru 1100 hectares.
Ce Chinook CH-47D à deux rotors, déclinaison de l'appareil de transport lourd massivement utilisé par l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam, a effectué son premier largage au-dessus d'importants panaches de fumée, ont constaté des journalistes de l'AFP à Luglon.
Source: AFP
Allemagne: incendie de 300 hectares dans l'ouest, 1800 personnes évacuées
Environ 1800 personnes ont dû évacuer leur domicile durant la nuit de jeudi à vendredi dans l'ouest de l'Allemagne à cause d'un incendie ayant parcouru environ 300 hectares et qui n'est plus qu'à une centaine de mètres des habitations, a indiqué vendredi une porte-parole de la localité concernée à l'AFP.
Alors que jeudi soir, 25 hectares étaient touchés, le feu a continué de se propager et a désormais parcouru 300 hectares.
Selon les médias allemands, il ne se trouverait plus qu'à environ 200 mètres d'un quartier d'une ville de 9000 habitants, Hürtgenwald, située tout près de la frontière avec la Belgique. D'après la porte-parole de l'arrondissement concerné, celui de Düren, environ 300 personnes sont mobilisées pour combattre les flammes.
Source: AFP
L'incendie a progressé à 1100 hectares dans les Landes, mais pas de dégâts majeurs
Le nouvel incendie qui s'est déclaré jeudi dans la forêt des Landes, asséchée par les canicules à répétition, a déjà parcouru vendredi matin 1100 hectares et provoqué plus de 500 évacuations, mais pas de dégâts matériels majeurs.
«Le feu est freiné», grâce à la baisse des températures nocturnes et à un air plus humide, a déclaré à la presse le colonel Arnaud Fabre, chef du Sdis 40, qui redoute néanmoins de nouvelles sautes de feu avec le retour de la chaleur dans la journée, avec 36°C attendus.
Les «quinze prochaines heures seront déterminantes», estime Gilles Clavreul, préfet des Landes, où un feu a brûlé 3700 hectares fin juillet à Biscarrosse.
Dans le même immense massif des Landes de Gascogne, majoritairement peuplé de pins maritimes desséchés par les vagues de chaleur favorisées par le changement climatique, un mégafeu avait parcouru au même moment plus de 40'000 hectares plus au nord, en Gironde.
Source: AFP
Incendies dans le Piémont en Italie: des odeurs jusqu'en Suisse
Les feux de forêt qui sévissent depuis plusieurs jours dans le Val d'Ossola en Italie, non loin de la frontière italo-suisse, ne sont toujours pas maîtrisés. Les odeurs de fumée sont perceptibles jusqu'en Suisse, notamment dans le Haut-Valais.
Ces derniers jours, le Walliser Bote et les médias tessinois ont souligné l'impact des incendies actuels dans plusieurs régions du pays. Dans le Haut-Valais, l'odeur serait perceptible jusque dans la Vallée de Viège, alors que «tout le Tessin» serait concerné, selon le Corriere del Ticino notamment.
Les deux incendies qui font rage dans la province de Verbano-Cusio-Ossola, à Piedimulera et à Calasca Castiglione, ne sont pour l'instant pas maîtrisés, écrit l'agence de presse italienne ansa jeudi. La priorité est la protection des habitations, surveillées par des équipes au sol prêtes à intervenir au cas où les flammes se rapprocheraient de chalets ou de zones habitées.
Les incendies se rapprochent l'un de l'autre
La lutte contre les incendies se poursuit également depuis les airs. Deux Canadair et deux hélicoptères sont entrés en action. Selon une première estimation, au moins une centaine d'hectares de forêt ont été ravagés par les flammes à Calasca-Castiglione.
Les estimations sont plus difficiles à établir pour l'incendie de Piedimulera, qui continue de s'étendre vers l'ouest. Même s'il progresse dans la direction du premier feu cité, il reste pour l'heure éloigné, toujours selon l'agence de presse italienne.
Source: ATS
Nouvel incendie dans les Landes, 600 hectares parcourus, 500 évacuations
Le feu fait à nouveau des ravages dans le Sud-Ouest, où un nouvel incendie, attisé par des vents changeants, a déjà parcouru 600 hectares jeudi dans la forêt des Landes, asséchée par les canicules à répétition, et provoqué 500 évacuations.
Vers minuit, les flammes étaient à quelques centaines de mètres de Luglon, petit bourg au coeur de l'immense massif des Landes de Gascogne, à une soixantaine de km au sud-est de Biscarrosse, théâtre d'un incendie qui a ravagé 3700 hectares fin juillet, et à une centaine de km au sud du mégafeu qui a parcouru plus de 40'000 hectares au même moment dans la Gironde voisine.
«C'est difficile de vous parler, c'est tout notre village qui peut partir en flammes», dit une jeune habitante de cette commune de 350 habitants, sans vouloir donner son nom. «On a l'habitude des feux, mais ils sont maîtrisés rapidement. Là, il y avait les Canadair en action, mais le vent s'est levé trop vite», ajoute-t-elle, les yeux rougis avant de rester silencieuse.
«L'évolution du feu est encore assez incertaine, puisque ça tournoie beaucoup, le vent change tout le temps», a déclaré lors d'un point-presse, vers 23h30, le préfet des Landes Gilles Clavreul. Le feu, dont l'origine n'est pas encore connue, «a progressé très vite» dans l'après-midi, «il génère sa propre énergie et crée son propre climat», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Evacuations dans une localité touristique menacée par un violent feu de forêt en Croatie
Des dizaines de pompiers croates luttent dans la nuit de jeudi à vendredi contre un violent feu de forêt menaçant des logements dans une localité du littoral, qui a conduit à l'évacuation d'habitants et de touristes, rapportent les médias et les pompiers. Le feu, attisé par des rafales de vent, a d'abord ravagé une forêt de pinèdes et la végétation et s'est rapidement propagé vers des maisons de Lokva Rogoznica, localité touristique du centre du littoral.
Un gymnase a été ouvert dans la ville d'Omis, à quelques kilomètres de là, pour accueillir les déplacés, a rapporté la télévision nationale (HRT). Les médias ont diffusé des images et des photos d'un immense feu arrivé tout près de maisons. Selon la HRT, «les dégâts sont déjà considérables».
Le commandant en chef des pompiers croates, Slavko Tucakovic, a déclaré à la chaîne que «la situation (était) extrêmement préoccupante». «Ce sera une nuit difficile, avec beaucoup de combats contre les flammes». Outre les quelque 150 pompiers mobilisés dans la soirée, le commandant a ordonné l'envoi sur place d'équipes d'autres régions du pays, selon un message publié sur la page Facebook des pompiers croates.
Quatre Canadairs sont prêts à décoller, mais ne pouvant intervenir durant la nuit, ils doivent attendre la levée du jour. La route qui traverse Lokva Rogoznica et qui longe la côte, également prise par les feux à certains endroits, a été fermée à la circulation. Une colonne de voitures s'est formée dans la direction d'Omis.
Source: AFP