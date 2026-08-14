Premières évacuations en Belgique en raison d'un incendie

De premières évacuations étaient en cours samedi après-midi dans des villages dans l'est de la Belgique, proches d'un incendie qui a déjà ravagé plus de 1650 hectares. Le pays est confronté à un des plus gros feux de son histoire récente.

Cet incendie s'est déclaré vendredi en milieu de journée dans les Fagnes, une grande zone boisée prisée des randonneurs et proche de l'Allemagne. Et s'est rapidement propagé. De 80 hectares brûlés vendredi soir, il a bondi à 850 samedi matin, puis 1650 en milieu de journée samedi, selon un porte-parole des autorités wallonnes.

De premiers habitants des villages de Sourbrodt et de Bütgenbach ont reçu l'ordre d'évacuer autour de 16h, ont annoncé les autorités locales sur Facebook. Pour les autres, «il est recommandé de rester à l'intérieur, en gardant portes et fenêtres fermées», ont-elles précisé.

Le gymnase d'une commune voisine a été mis à disposition. «Il y a un risque que le feu atteigne les habitations, mais on déploie tous les moyens pour les protéger», a expliqué le porte-parole des autorités wallones.

Source: AFP