L'OMS alerte sur la persistance des violences sexuelles et domestiques envers les femmes. Près d'une femme sur trois dans le monde en a été victime, avec peu d'amélioration en 25 ans. Le financement pour lutter contre ce fléau, lui, diminue.

Près d'une femme sur trois est victime de violences domestiques ou sexuelles

Près d'une femme sur trois est victime de violences domestiques ou sexuelles

L'OMS alerte sur la persistance des violences sexuelles et domestiques envers les femmes. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Près d'une femme sur trois a été victime à un moment donné de violences domestiques ou sexuelles dans le monde. En près de 25 ans, la situation a peu changé, a déploré mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève.

Selon des chiffres de 2023, environ 840 millions de femmes sont affectées. Le chiffre a reculé de 0,2% par an dans les deux dernières décennies. Il atteint 13,4% en Suisse.

Financement en baisse

Parmi les victimes, 263 millions de femmes ont subi des violences sexuelles de la part d'une personne qui n'était pas leur partenaire. «Les violences contre les femmes sont l'une des injustices les plus vieilles et les plus persistantes, mais aussi l'une pour lesquelles la réponse est la moins importante», affirme le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le financement pour lutter contre ce problème s'effondre. Au moment où les urgences humanitaires, les changements technologiques et les inégalités économiques augmentent la menace pour les femmes, dit l'organisation.