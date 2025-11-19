DE
FR

Une tendance mondiale
Près d'une femme sur trois est victime de violences domestiques ou sexuelles

L'OMS alerte sur la persistance des violences sexuelles et domestiques envers les femmes. Près d'une femme sur trois dans le monde en a été victime, avec peu d'amélioration en 25 ans. Le financement pour lutter contre ce fléau, lui, diminue.
Publié: 15:13 heures
|
Dernière mise à jour: 15:15 heures
Partager
Écouter
L'OMS alerte sur la persistance des violences sexuelles et domestiques envers les femmes.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Près d'une femme sur trois a été victime à un moment donné de violences domestiques ou sexuelles dans le monde. En près de 25 ans, la situation a peu changé, a déploré mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève.

Selon des chiffres de 2023, environ 840 millions de femmes sont affectées. Le chiffre a reculé de 0,2% par an dans les deux dernières décennies. Il atteint 13,4% en Suisse.

Financement en baisse

Parmi les victimes, 263 millions de femmes ont subi des violences sexuelles de la part d'une personne qui n'était pas leur partenaire. «Les violences contre les femmes sont l'une des injustices les plus vieilles et les plus persistantes, mais aussi l'une pour lesquelles la réponse est la moins importante», affirme le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A lire aussi
Noè Ponti: «Je n'ai pas encore atteint mes limites»
Interview
Tessinois argenté aux Mondiaux
Noè Ponti: «Je n'ai pas encore atteint mes limites»
Noè Ponti enchaîne les performances de haut niveau
Victoire sur 100m papillon
Noè Ponti enchaîne les performances de haut niveau

Le financement pour lutter contre ce problème s'effondre. Au moment où les urgences humanitaires, les changements technologiques et les inégalités économiques augmentent la menace pour les femmes, dit l'organisation.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus