DE
FR

Victoire sur 100m papillon
Noè Ponti enchaîne les performances de haut niveau

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Noè Ponti.
Publié: il y a 35 minutes
Partager
Écouter
Noè Ponti s'est à nouveau imposé sur 100 m papillon, vendredi à Westmont
Photo: PATRICK B. KRAEMER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

  • Les semaines se suivent et se ressemblent pour Noè Ponti, toujours en grande forme dans les bassins. Le Tessinois a cueilli la victoire sur 100 m papillon vendredi à Westmont, comme sept jours plus tôt à Carmel en ouverture de la Coupe du monde en petit bassin. Et il a terminé 2e du 100 m 4 nages, tout comme à Carmel.

    • Noè Ponti s'est imposé en 48''47 sur 100 pap', soit 0''06 de mieux qu'à Carmel, signant ainsi le 7e meilleur chrono de l'histoire sur la distance en bassin de 25 mètres. Comme dans l'Indiana, il a nettement devancé son dauphin, le Canadien Ilya Karhun (2e en 49''00).

    De retour dans l'eau quelques minutes plus tard, le médaillé de bronze du 100 m papillon des JO de Tokyo 2021 a pris la 2e place de la finale du 100 m 4 nages. Il a réalisé un temps de 50''76 (51''13 à Carmel) pour être à nouveau battu par l'Américain Shaine Casas (50''45). Noè Ponti est inscrit sur 200 m papillon samedi dans l'Illinois, et sur 50 m papillon dimanche. Mais il pourrait bien renoncer à s'aligner sur 200 m, comme ce fut d'ailleurs le cas à Carmel une semaine plus tôt.

    Découvrez nos contenus sponsorisés
    Mieux vaut louer pour mieux skier?
    Présenté par
    Mieux vaut louer pour mieux skier?
    Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
    Mieux vaut louer pour mieux skier?
    Sourire, c’est bon pour la santé!
    Présenté par
    Sourire, c’est bon pour la santé!
    5 bonnes raisons de sourire davantage
    Sourire, c’est bon pour la santé!
    La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
    Avec vidéo
    Présenté par
    La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
    15 bons plans secrets
    La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
    Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
    Présenté par
    Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
    Planifier tôt pour économiser
    Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
    Partager
    Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
    Articles les plus lus
      Articles les plus lus