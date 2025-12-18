Le directeur adjoint du FBI Dan Bongino annonce son départ en janvier après une période tumultueuse. Trump salue son travail formidable et suggère un retour à son podcast de droite. Des conflits internes et le dossier Epstein ont marqué son mandat.

Sur fond de tensions, le directeur adjoint du FBI Dan Bongino quitte son poste

ATS Agence télégraphique suisse

Le directeur adjoint du FBI Dan Bongino quittera son poste en janvier après une période de turbulences, a-t-il annoncé sur X. Le président Donald Trump a salué le «travail formidable» qu'il a effectué.

«Je pense qu'il va retourner à son show», a ajouté le président américain, faisant référence au podcast de droite animé par Dan Bongino. Il utilisait notamment cette plateforme pour diffuser des théories du complot.

Frustré par le manque de transparence

Son passage par le FBI a été marqué par des conflits avec la procureure générale Pam Bondi et des hauts fonctionnaires de la Maison Blanche au sujet du traitement accordé au dossier mettant en cause le milliardaire Jeffrey Epstein dans une affaire de mœurs impliquant des mineures. Dan Bongino aurait été frustré par le manque de transparence de l'administration Trump.

Donald Trump, qui pendant des mois a promis à sa base des révélations fracassantes sur ce dossier, a déçu ses partisans en les sommant de tourner la page, qualifiant désormais l'affaire de «canular» instrumentalisé par ses adversaires démocrates.

Finalement, une loi adoptée par le Congrès américain et promulguée par le président après des mois de tactiques dilatoires, donne au ministère de la Justice jusqu'à vendredi pour publier l'intégralité des documents non classifiés en sa possession sur le financier new-yorkais, sa complice et toutes les personnes impliquées dans les procédures judiciaires les concernant.