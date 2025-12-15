DE
Grosse récompense à la clé
La chasse à l'homme s'accélère après la fusillade à l'université Brown

Deux étudiants tués et neuf blessés dans une fusillade à l'université Brown à Providence. Les autorités poursuivent activement le tireur en fuite, tandis que le débat sur le contrôle des armes s'intensifie aux Etats-Unis.
Publié: 15.12.2025 à 21:29 heures
|
Dernière mise à jour: 04:19 heures
La grande majorité des examens prévus d'ici à la fin du semestre ont été annulés.
Photo: keystone-sda.ch

Les recherches se sont intensifiées sur le terrain lundi pour retrouver l'auteur présumé des tirs à l'université américaine Brown, qui ont fait deux morts et neuf blessés samedi. Un homme, arrêté dans le cadre de l'enquête, a été libéré.

La police de Providence, où se situe l'université d'élite de l'Ivy League, a indiqué sur X «se rend(re) dans les commerces et les résidences pour demander les enregistrements vidéo disponibles». Un appel à témoins a aussi été lancé avec le FBI. Les autorités ont finalement diffusé de nouvelles images et vidéos d'une autre personne d'intérêt, et proposent une récompense de 50'000 dollars pour toute information menant à son arrestation.

«De toute évidence, nous avons un meurtrier en liberté et nous n'allons donc pas dévoiler notre plan» pour l'appréhender, a commenté tard dimanche le procureur général de l'Etat de Rhode Island, Peter Neronha, en annonçant la libération d'un homme âgé d'une vingtaine d'années arrêté dans la matinée.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Samedi, un tireur a ouvert le feu dans le bâtiment d'ingénierie et de physique de l'université, où des examens se déroulaient. Deux étudiants ont été tués. Parmi les neuf autres blessés, l'un est dans un état critique, sept sont dans un état grave, mais stable, et le dernier est sorti de l'hôpital, a précisé le maire de Providence.

Plus de 16'000 morts en 2024

La grande majorité des examens prévus d'ici à la fin du semestre ont été annulés, a annoncé Brown, qui reste toutefois ouverte. Lors d'un événement à la Maison Blanche dimanche, Donald Trump a qualifié l'attaque de «terrible». «Super université, vraiment l'une des meilleures au monde, ces choses peuvent arriver», a ajouté le président américain.

Cette tuerie a une nouvelle fois relancé le débat sur le port d'arme, garanti par la Constitution et auquel de nombreux Américains restent très attachés. En 2024, plus de 16'000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon le site Gun Violence Archive.

