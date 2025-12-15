La personne soupçonnée dans l’enquête sur la fusillade à l’université Brown, qui a fait deux morts et neuf blessés, a été remise en liberté. Les autorités poursuivent leurs investigations et recherchent toujours le tireur.

Le suspect de la fusillade à l'Université de Brown a été relâché

Léa Perrin Journaliste Blick

La personne considérée comme suspecte dans l’enquête sur la fusillade à l’université Brown, qui a coûté la vie à deux étudiants et fait neuf blessés, a été remise en liberté, ont annoncé les autorités dimanche soir, rapporte le «Washington Post». «Notre enquête sur cet acte odieux se poursuit», a déclaré le maire de Providence, Brett Smiley, lors d’une conférence de presse.

«Je pense qu'il est juste de dire qu'il n'y a aucune raison de le considérer comme un potentiel suspect», a déclaré aux médias le procureur général de l'Etat de Rhode Island (nord-est), Peter Neronha, en parlant de la personne arrêtée plus tôt. «C'est pourquoi il est libéré.»

Il a précisé que plusieurs pistes avaient été explorées, dont l’une a conduit à cette personne d’intérêt. Les autorités ignorent à ce stade si le tireur a quitté l’Etat. «Nous continuons d’exploiter les informations recueillies au cours des dernières 36 heures et nous sollicitons toujours l’aide du public», a ajouté Brett Smiley en réponse aux questions des journalistes.