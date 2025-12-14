Une fusillade sur le campus de l'Université Brown, aux Etats-Unis, a fait deux morts et neuf blessés, tous étudiants. Le suspect a été filmé quittant le bâtiment d'ingénierie où se déroulaient des examens. Il a été arrêté.

Le suspect du massacre de l'Université Brown a été arrêté

Le suspect du massacre de l'Université Brown a été arrêté

AFP Agence France-Presse

Une personne a été arrêtée dimanche par la police dans le cadre de l'enquête sur les tirs la veille à l'Université Brown qui ont fait deux morts et neuf blessés, tous des étudiants, ont annoncé les autorités locales. «Nous levons avec effet immédiat les mesures de confinement mises en place dans l'université Brown», a déclaré lors d'une conférence de presse Brett Smiley, le maire de Providence, capitale du petit Etat du Rhode Island (nord-est), après avoir annoncé cette arrestation.

Présent à ses côtés, le chef de la police de Providence, Oscar Perez, a précisé que l'interpellation était survenue dimanche matin et que les enquêteurs n'étaient pour le moment pas à la recherche d'un autre suspect. Sur les neuf étudiants blessés, huit l'ont été grièvement mais sont dans un état stable, avait indiqué samedi soir Brett Smiley. Plus de 400 membres des forces de l'ordre avaient été déployés pour sécuriser la zone et retrouver l'auteur des faits.

«Terrifiant»

Selon Frank Doyle, un responsable de l'établissement Brown, les tirs ont eu lieu dans le bâtiment d'ingénierie et de physique, où se déroulaient des examens.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Katie Sun a raconté au journal étudiant Brown Daily Herald qu'elle étudiait dans un bâtiment voisin quand elle a entendu des coups de feu. Elle a couru jusqu'à son dortoir en laissant toutes ses affaires. «C'était franchement assez terrifiant. Les coups de feu semblaient venir... de l'endroit où sont les salles de classe», a-t-elle rapporté.

Selon le site Gun Violence Archive, qui définit une fusillade à nombreuses victimes comme un événement au cours duquel quatre personnes ou plus sont blessées par balle, il y en a déjà eu plus de 300 aux Etats-Unis depuis le début de l'année, y compris celle-ci.

Donald Trump a indiqué sur sa plateforme Truth Social avoir été informé de la situation, et que la police fédérale, le FBI, était sur place. A son retour à la Maison Blanche après avoir assisté à un match de football américain universitaire, il a déclaré: «Quelle chose terrible.» «Tout ce que nous pouvons faire pour le moment, c'est prier pour les victimes», a-t-il ajouté.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Lobby des armes

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par armes à feu le plus élevé de tous les pays développés. Les tueries sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés au port d'arme, garanti par la Constitution.

Le sénateur démocrate Chris Murphy a dénoncé dimanche sur CNN les mesures prises par l'administration Trump qui selon lui rendent plus probable la violence par armes à feu. «Il redonne sciemment le droit de porter une arme à des gens dangereux», a lancé l'élu du Connecticut qui estime que le président républicain est "à la botte" du lobby de l'industrie des armes à feu et que des mesures efficaces pour lutter contre cette violence sont donc peu probables.

En 2024, plus de 16'000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon Gun Violence Archive. L'histoire américaine récente est jalonnée de tueries, sans qu'aucun lieu de la vie quotidienne ne semble à l'abri, de l'entreprise à l'église, du supermarché à la discothèque, de la voie publique aux transports en commun. La fusillade la plus meurtrière en milieu scolaire de l'histoire des Etats-Unis a eu lieu en avril 2007: un étudiant avait abattu 32 personnes sur le campus de l'université Virginia Tech avant de se suicider.







