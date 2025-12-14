DE
FR
Le FBI diffuse une vidéo du suspect du massacre à l'université Brown
0:24
Le tireur aurait pris la fuite:Le FBI diffuse une vidéo du suspect du massacre de l'université Brown

Le FBI diffuse une vidéo
Le suspect du massacre de l'Université Brown a été arrêté

Une fusillade sur le campus de l'Université Brown, aux Etats-Unis, a fait deux morts et neuf blessés, tous étudiants. Le suspect a été filmé quittant le bâtiment d'ingénierie où se déroulaient des examens. Il a été arrêté.
Publié: 09:50 heures
|
Dernière mise à jour: 16:56 heures
La police est intervenue directement dans l'enceinte de la prestigieuse université américaine.
Photo: AP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une personne a été arrêtée dimanche par la police dans le cadre de l'enquête sur les tirs la veille à l'Université Brown qui ont fait deux morts et neuf blessés, tous des étudiants, ont annoncé les autorités locales. «Nous levons avec effet immédiat les mesures de confinement mises en place dans l'université Brown», a déclaré lors d'une conférence de presse Brett Smiley, le maire de Providence, capitale du petit Etat du Rhode Island (nord-est), après avoir annoncé cette arrestation.

Présent à ses côtés, le chef de la police de Providence, Oscar Perez, a précisé que l'interpellation était survenue dimanche matin et que les enquêteurs n'étaient pour le moment pas à la recherche d'un autre suspect. Sur les neuf étudiants blessés, huit l'ont été grièvement mais sont dans un état stable, avait indiqué samedi soir Brett Smiley. Plus de 400 membres des forces de l'ordre avaient été déployés pour sécuriser la zone et retrouver l'auteur des faits.

«Terrifiant»

Selon Frank Doyle, un responsable de l'établissement Brown, les tirs ont eu lieu dans le bâtiment d'ingénierie et de physique, où se déroulaient des examens.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Katie Sun a raconté au journal étudiant Brown Daily Herald qu'elle étudiait dans un bâtiment voisin quand elle a entendu des coups de feu. Elle a couru jusqu'à son dortoir en laissant toutes ses affaires. «C'était franchement assez terrifiant. Les coups de feu semblaient venir... de l'endroit où sont les salles de classe», a-t-elle rapporté.

A lire aussi
Deux jeunes hommes tués par balle à Grenoble et dans sa périphérie
Grenoble théâtre de violences
Deux jeunes hommes tués par balle à Grenoble et dans sa périphérie
Des hommes armés prennent d'assaut un foyer de travailleurs à Pretoria
Onze morts en Afrique du Sud
Des hommes armés prennent d'assaut un foyer de travailleurs à Pretoria

Selon le site Gun Violence Archive, qui définit une fusillade à nombreuses victimes comme un événement au cours duquel quatre personnes ou plus sont blessées par balle, il y en a déjà eu plus de 300 aux Etats-Unis depuis le début de l'année, y compris celle-ci.

Donald Trump a indiqué sur sa plateforme Truth Social avoir été informé de la situation, et que la police fédérale, le FBI, était sur place. A son retour à la Maison Blanche après avoir assisté à un match de football américain universitaire, il a déclaré: «Quelle chose terrible.» «Tout ce que nous pouvons faire pour le moment, c'est prier pour les victimes», a-t-il ajouté.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Lobby des armes

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par armes à feu le plus élevé de tous les pays développés. Les tueries sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés au port d'arme, garanti par la Constitution.

Le sénateur démocrate Chris Murphy a dénoncé dimanche sur CNN les mesures prises par l'administration Trump qui selon lui rendent plus probable la violence par armes à feu. «Il redonne sciemment le droit de porter une arme à des gens dangereux», a lancé l'élu du Connecticut qui estime que le président républicain est "à la botte" du lobby de l'industrie des armes à feu et que des mesures efficaces pour lutter contre cette violence sont donc peu probables.

En 2024, plus de 16'000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon Gun Violence Archive. L'histoire américaine récente est jalonnée de tueries, sans qu'aucun lieu de la vie quotidienne ne semble à l'abri, de l'entreprise à l'église, du supermarché à la discothèque, de la voie publique aux transports en commun. La fusillade la plus meurtrière en milieu scolaire de l'histoire des Etats-Unis a eu lieu en avril 2007: un étudiant avait abattu 32 personnes sur le campus de l'université Virginia Tech avant de se suicider.



Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus