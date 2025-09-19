Des parlementaires démocrates vont proposer une loi pour protéger la liberté d'expression aux Etats-Unis, qu'ils estiment menacée par Donald Trump. Cette initiative fait suite à la suspension de l'émission de Jimmy Kimmel et aux poursuites contre des médias.

Le patron de la minorité démocrate au Sénat Chuck Schumer déplore une «pente vers l'autocratie». Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Des parlementaires démocrates ont annoncé jeudi qu'ils allaient proposer une loi pour «protéger la liberté d'expression» menacée selon eux par le président américain Donald Trump et son gouvernement, en particulier depuis l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk. Consacrée par le premier amendement de la Constitution, la liberté d'expression est un élément fondateur de la démocratie américaine.

Ses opposants accusent l'administration Trump de la bafouer. Ils dénoncent en outre comme de la censure la suspension mercredi de la populaire émission de l'animateur star Jimmy Kimmel, pour des commentaires jugés déplacés après l'assassinat le 10 septembre de Charlie Kirk.

«Ce n'est pas l'Amérique»

«C'est de la censure. Un contrôle étatique de la parole. Ce n'est pas l'Amérique», s'est indigné le sénateur Chris Murphy lors d'une conférence de presse au Congrès à Washington, en accusant Donald Trump d'"exploiter» cette «tragédie nationale» pour «détruire l'opposition politique» au lieu de «rassembler le pays».

La proposition de loi défendue par plusieurs élus démocrates vise à «créer une protection spécifique pour ceux qui sont ciblés pour des raisons politiques», a-t-il expliqué. Elle prévoit «des conséquences réelles pour les responsables gouvernementaux qui utiliseraient leur pouvoir pour s'en prendre à la liberté d'expression», a-t-il ajouté, sans précision sur ces mesures ni sur un possible calendrier pour le cheminement du texte au Congrès.

Attaques contre la presse

«La liberté d'expression est une pierre angulaire de notre démocratie et ce gouvernement tente de l'étouffer. Ils ne veulent même pas que les gens s'expriment quand ils n'aiment pas ce qu'ils disent. C'est la pente vers l'autocratie», s'est alarmé le patron de la minorité démocrate au Sénat Chuck Schumer, y voyant une «croisade sans fin».

Les récentes déclarations de la ministre de la Justice Pam Bondi, qui a estimé que les «discours haineux» n'étaient pas protégés au titre du premier amendement, ont également fait bondir de même que les attaques de l'administration Trump contre la presse traditionnelle accusée d'être partisane. Donald Trump a annoncé mardi poursuivre le «New York Times» en diffamation, exigeant 15 milliards de dollars de dommages et intérêts, après avoir dit en juillet réclamer au moins 10 milliards de dollars au «Wall Street Journal» pour diffamation également.

Le texte des élus démocrates aura vocation à «protéger églises, associations, journaux, universités, étudiants, travailleurs, de tout président qui cible ses opposants politiques» – certains particulièrement dans le viseur de Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche –, a listé l'élu à la Chambre de représentants Greg Casar. Les parlementaires démocrates ont appelé leurs homologues républicains, majoritaires dans les deux chambres, à soutenir leur initiative en faisant «passer la santé de notre démocratie avant la loyauté à leur leader».