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Trump descend d'Air Force One dans un camion de restauration
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Vidéo du Washington Post:Trump descend d'Air Force One dans un camion de restauration

Une ruse pour tromper l'Iran
Trump est descendu d'Air Force One dans un camion de catering

Grâce à une ruse secrète, le président américain s'est envolé le 8 juillet de la Turquie vers le Royaume-Uni sans se faire remarquer. Le «Washington Post» lève le voile sur l'astuce de Trump.
Publié: 11.08.2026 à 07:43 heures
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Dernière mise à jour: 11.08.2026 à 08:01 heures
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Le camion par lequel Trump a quitté Air Force One est encadré en blanc.
Photo: Screenshot X
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Marian Nadler

Le président américain Donald Trump fait régulièrement l’objet de menaces de la part du régime iranien. Selon de récentes informations, l’homme le plus puissant du monde aurait dissimulé le mois dernier un vol entre la Turquie et la Grande-Bretagne, après le sommet de l'OTAN, grâce à un plan particulièrement élaboré. Un camion de restauration et un avion militaire auraient joué un rôle décisif dans cette opération, rapporte le «Washington Post».

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Selon ces informations, cette mission secrète a été menée à l'insu des journalistes présents. Plusieurs responsables de la Maison Blanche n'en auraient pas non plus eu connaissance. Officiellement, Washington a affirmé que Trump se trouvait à bord de l'ancien Air Force One.

La ruse de Trump avec l’ancien Air Force One

Le 8 juillet dernier, Donald Trump est bien monté à bord d'Air Force One. Mais juste après y être entré, il a été discrètement transféré dans le camion de catering qui sert habituellement à charger les repas et les boissons dans l'appareil. Au même moment, le président déclarait publiquement qu'il ne volerait pas à bord du nouvel Air Force One – offert par le Qatar – afin de l'envoyer sur une base militaire britannique pour que les soldats puissent le visiter. En réalité, ce sont des raisons de sécurité qui auraient été invoquées pour lui déconseiller de prendre cet avion.

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Fait pour le moins curieux: sur le tarmac au Royaume-Uni, Donald Trump est bien sorti de l'ancien Air Force One. La manière dont il a pu réintégrer l'appareil reste, elle, un mystère.

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