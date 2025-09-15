DE
Manifestation d'extrême droite
Londres dénonce le «langage incendiaire» d'Elon Musk

Downing Street condamne les propos «dangereux et incendiaires» d'Elon Musk lors d'une manifestation d'extrême droite à Londres. Le milliardaire américain a appelé à la violence et au changement de gouvernement, suscitant l'indignation des autorités britanniques.
Le milliardaire américain a appelé à la violence et au changement de gouvernement, suscitant l'indignation des autorités britanniques.
Downing Street a dénoncé lundi le «langage dangereux et incendiaire» utilisé par le milliardaire américain Elon Musk au cours de la manifestation qui a rassemblé samedi entre 110'000 et 150'000 personnes à Londres à l'appel de l'extrême droite.

«Que vous choisissiez ou non la violence, la violence viendra à vous (...). Soit vous ripostez, soit vous mourez», avait déclaré le patron de X, qui s'exprimait par un lien vidéo lors de ce rassemblement d'une ampleur inédite.

Ce «langage est clairement dangereux et incendiaire (...). Il menace de violence. Il menace d'intimidation dans nos rues», a déclaré le porte-parole du Premier ministre travailliste Keir Starmer.

Appel à changer de gouvernement

«Le Royaume-Uni est un pays juste, tolérant et respectable», a-t-il indiqué, ajoutant que «la dernière chose que souhaite le public britannique, c'est ce genre de propos incendiaires et dangereux».

Lors de son intervention, Elon Musk avait aussi appelé à un changement de gouvernement au Royaume-Uni, fustigeant une «érosion rapide de la Grande-Bretagne due à une immigration massive et incontrôlée».

«Nous n'avons pas quatre années supplémentaires devant nous (...), c'est trop long. Il faut faire quelque chose. Il faut dissoudre le Parlement et organiser de nouvelles élections», a-t-il déclaré.

Présentée comme un rassemblement pour «la liberté d'expression», la manifestation de samedi, à l'appel de l'activiste d'extrême droite Tommy Robinson, est considérée par certains observateurs comme la manifestation d'extrême droite la plus importante de ces dernières décennies.

