En pleine polémique, Elon Musk encense l'Allemagne et soutient l'AfD

Ces dernières semaines, Elon Musk multiplie les prises de parole en faveur de l'extrême droite européenne. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Elon Musk a appelé samedi les partisans de l'extrême droite allemande réunis à un meeting électoral à être «fiers d'être allemands». Le milliardaire américain s'exprimait en pleine polémique après son salut controversé considéré comme nazi par certains.

« C'est OK d'être fier d'être allemand. Battez vous pour un avenir radieux pour l'Allemagne Elon Musk »

Musk présent en vidéo

«C'est OK d'être fier d'être allemand. Battez vous pour un avenir radieux pour l'Allemagne», a déclaré l'homme le plus riche de la planète en intervenant en direct par vidéoconférence devant quelque 4500 sympathisants de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) réunis à la Foire de Halle.

Il a réitéré son soutien à ce parti qui incarne selon lui «le meilleur espoir pour l'Allemagne», recueillant des applaudissements nourris du public réuni à ce grand meeting devant lancer la campagne de l'AfD pour les législatives du 23 février.

Son intervention inédite tombe à un moment où l'homme d'affaires américain fait l'objet de nombreuses critiques après avoir effectué à deux reprises un salut, décrit par certains comme «fasciste» ou «nazi». D'autres défendent «un geste maladroit» lors d'un meeting de Donald Trump lundi soir.

Elon Musk s'en prend à Scholz

Lors de son intervention très décousue samedi, Elon Musk a loué la «nation allemande» qui remonte à «des milliers d'années». Il a dit avoir lu aussi que l'empereur romain Jules César avait déjà été «impressionné» par la combativité des tribus germaniques.

Enfin il a repris sa diatribe habituelle contre l'actuel gouvernement du chancelier Olaf Scholz, qui, affirme-t-il, «réprime agressivement la liberté d'expression». Elon Musk avait par le passé qualifié le dirigeant social-démocrate de «fou» et «d'imbécile incompétent».

Un soutien récurrent à l'extrême droite européenne

L'AfD doit donc «se battre, se battre, se battre», notamment pour «plus d'autodétermination pour l'Allemagne et pour les pays d'Europe et moins de Bruxelles», a-t-il dit. Le patron de SpaceX et Tesla a multiplié récemment les déclarations tonitruantes de soutien aux partis d'extrême droite en Europe, utilisant souvent X comme porte-voix.

Son ingérence dans les affaires européennes a été décriée par de nombreux dirigeants du Vieux Continent, à l'exception notable de la première ministre italienne d'extrême droite Giorgia Meloni.

«Seule l'AfD peut sauver l'Allemagne»

Le 21 décembre 2024, Elon Musk avait officiellement déclaré sur X son soutien à la formation d'extrême droite allemande en écrivant: «seule l'AfD peut sauver l'Allemagne».

Début janvier, il avait organisé un échange sur sa plateforme avec la coprésidente de ce parti Alice Weidel pour réitérer son soutien. Samedi, elle a chaleureusement remercié le milliardaire. «Nous vous souhaitons à vous, au président Donald Trump et au vice-président JD Vance, le meilleur pour rendre sa grandeur à l'Amérique», a-t-elle lancé.