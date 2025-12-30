DE
Le trafic ferroviaire sous la Manche devrait reprendre pour 15h

Eurostar annonce la suspension de tous ses trains ce mardi dans le tunnel sous la Manche en raison de problèmes techniques. L'exploitant du tunnel sous la Manche Getlink prévoit une «reprise progressive» du trafic «à partir de 15H00».
Publié: 13:22 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 2 minutes
La circulation des trains est grandement perturbée dans le tunnel sous la Manche.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'exploitant du tunnel sous la Manche Getlink prévoit une «reprise progressive» du trafic ferroviaire sous la Manche à partir de 15H00 heure française, a indiqué mardi une porte-parole à l'AFP, après l'annonce de la suspension du trafic par Eurostar.

«Il y a eu un incident mardi matin lié à un défaut d'alimentation électrique des trains sous le tunnel, nécessitant une intervention technique actuellement en cours sur les câbles», a expliqué la porte-parole, ajoutant que le groupe tablait sur une «reprise progressive du trafic à partir de 15h00», heure française. 

«Il y a eu un problème d'alimentation électrique du tunnel sous la Manche suivi de l'arrêt d'une navette shuttle sous le tunnel», a expliqué une porte-parole d'Eurostar à l'AFP, «ce qui fait que tous les trajets en provenance ou à destination de Londres sont suspendus jusqu'à nouvel ordre en attente d'un déblocage.»

La compagnie avait prévenu un peu plus tôt que la circulation de ses trains via le tunnel sous la Manche entre Londres et le continent était très perturbée et conseillait à ses clients de reporter leur voyage.

«Merci d'éviter de vous rendre à la gare, sauf si vous avez déjà un billet pour voyager aujourd'hui», indique la compagnie sur son site internet. Eurostar propose mardi aux clients affectés d'échanger gratuitement leur billet, ou d'annuler leur réservation contre un remboursement ou un bon d'échange. Un nombre record de 19,5 millions de clients avaient voyagé avec Eurostar l'an dernier, soit 850'000 de plus qu'en 2023.

Plusieurs entreprises ont annoncé leur intention ces derniers mois d'ouvrir des lignes concurrentes à l'Eurostar, aujourd'hui seul à effectuer du transport de passagers sur la ligne sous la Manche reliant Londres au continent. Le groupe britannique Virgin a obtenu en octobre l'accès au très convoité dépôt londonien de Temple Mills, jusqu'ici réservé à l'Eurostar et indispensable pour lancer des liaisons concurrentes entre Londres et le continent.

