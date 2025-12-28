L'affaire du tueur du Zodiaque reste à ce jour un grand mystère pour les enquêteurs du monde entier. Mais un détective amateur aurait réussi à déchiffrer un message du tueur en série et trouvé son identité.

Un détective amateur a une nouvelle théorie sur l'identité du tueur du Zodiac

Sandra Marschner

A la fin des années 1960, une série de meurtres dans la baie de San Francisco a bouleversé les Etats-Unis. Le tueur du Zodiac a assassiné au moins cinq personnes – même s'il en a revendiqué une trentaine. Il envoyait régulièrement des messages codés à la presse locale, y dissimulant vraisemblablement son identité. A ce jour, elle reste un mystère entier. Pourtant, un détective amateur affirme avoir découvert une nouvelle piste. Selon le «Los Angeles Times», Alex Baber aurait établi un lien entre le tueur du Zodiac et une ancienne affaire de meurtre, celle du «Dahlia noir». Grâce à l'IA.

En janvier 1947, l'actrice Elizabeth Short, âgée de 22 ans, a été assassinée à Los Angeles. Son corps avait été sauvagement mutilé et coupé en deux avec une précision chirurgicale. Le surnom de Short était Black Dahlia, ce qui donna le nom donné à cette sinistre histoire. A l'époque, le meurtrier était déjà entré en contact avec les journaux locaux en leur envoyant des objets personnels appartenant à la victime.

Code déchiffré grâce à l'IA

Un colocataire de la défunte, Marvin Skipton Margolis, ancien infirmier dans la marine américaine, a longtemps été soupçonné. Grâce à sa formation militaire, il savait disséquer des corps, déchiffrer des codes et était un tireur d'élite aguerri, rapporte le «Daily Mail». Après la mort d'Elizabeth Short, il changea son nom de famille en Merrill, comme le montrent les registres de la sécurité sociale. Cependant, aucune preuve tangible n'a pu le relier à l'affaire du «Dahlia noir», qui n'a jamais été résolue. Jusqu'à l'intervention d'Alex Baber.

Le détective amateur affirme avoir réussi, grâce à l'intelligence artificielle, à déchiffrer un message du tueur du Zodiac, révélant ainsi son identité. A partir de 13 lettres, Alex Baber a obtenu la combinaison Marvin Merrill, le nom que Marvin Margolis a utilisé par la suite.

Un dessin incriminant

L'enquêteur en herbe a également examiné divers effets personnels de Marvin Merrill que lui avait remis son plus jeune fils. Parmi ceux-ci se trouvait un dessin représentant une femme nue intitulé «Elizabeth». Ce dessin montrait des coupures sur le corps qui ressemblaient à celles présentes sur le cadavre d'Elizabeth Short, rapporte encore le «Daily Mail».

Les conclusions d'Alex Baber seraient jugées comme crédibles par la police, explique le «Los Angeles Times». Mais les mystères autour du tueur du Zodiac et de l'affaire du «Dahlia noir» ne seront probablement jamais résolus. Marvin Merrill, alias Marvin Margolis, est décédé dans les années 90.