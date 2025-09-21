A 36 ans, la veuve de Charlie Kirk est la nouvelle cheffe de Turning Point USA, une gigantesque organisation de jeunesse aux Etats-Unis. Certains la voient jouer un rôle majeur lors la prochaine élection présidentielle.

1/7 Erika Kirk se disait «au service» de son mari. Aujourd'hui, elle est à la tête de Turning Point USA. Photo: AFP

Samuel Schumacher

«Les larmes de mon deuil feront le tour du monde comme un cri de guerre.» Lors de sa première apparition après l'assassinat de son mari, la veuve de Charlie Kirk avait touché l'opinion publique. «Je te promets que je ferai de ton organisation Turning Point USA la plus grande que ce pays ait jamais connue ici.» Une manière de faire perdurer sa mémoire.

« Aux assassins de mon mari, je dis: vous ne savez pas quelle puissante vague vous avez déclenchée Erika Kirk »

Difficile cependant de trouver une personne plus clivante qu'Erika Kirk au sein de l'électorat américain. La jeune femme de 36 ans eu différentes casquettes durant sa jeunesse: bénévole pour les orphelins, joueuse de basketball, reine de beauté et autrice d'un podcast à succès. Mais, plus que tout, la veuve de Charlie Kirk était, comme elle l'a toujours précisé lors de ses apparitions, «au service» de son mari. Désormais, elle se sent investie d'une mission.

Très à l'aise devant les caméras

Erika Kirk a tout ce qu'il faut pour attirer les feux des projecteurs sur elle. L'ancienne Miss Arizona, aujourd'hui entrepreneuse de mode, est très à l'aise avec un micro devant les caméras. Rien que sur Instagram, elle compte plus de six millions de followers rien que sur Instagram, soit trois fois plus que le vice-président J. D. Vance. De quoi facilement propager ses idées.

La jeune femme est une excellente oratrice. Elle l'a prouvé jusqu'à la mort de son mari dans ses podcasts hebdomadaires, dans lesquels elle mêlait paroles bibliques et vie de tous les jours. Elle faisait l'éloge du style de vie de l'épouse comblée dans son rôle de mère. Elle y glissait toute sorte de confessions sur sa vie privée, comme la césarienne pratiquée en urgence lors de son deuxième accouchement. Ou sur le premier rendez-vous de trois heures et demie avec son futur mari, à l'issu duquel il lui aurait fait comprendre sans détour qu'elle lui plaisait.

En voyage d'affaires avec Jésus

Le fait qu'elle aime donner l'image de l'épouse soumise lors de ses visites régulières dans des églises libres («Si une femme veut être à la fois gardienne de la maison et soutien de famille, elle se rend vite compte que c'est épuisant») ne l'a pas empêchée de monter un petit empire commercial en parallèle. «E», comme elle se fait appeler, gagnait sa vie en vendant des vêtements décorés de signes chrétiens et en donnant des cours de lecture de la Bible.

Depuis jeudi, la petite-fille d'immigrés suédois est en outre directrice de l'organisation politique de son mari. «Turning Point USA sera plus grand, plus bruyant et plus fort que jamais», a-t-elle juré lors des funérailles. Avant d'ajouter: «Aux assassins de mon mari, je dis: vous ne savez pas quelle puissante vague vous avez déclenchée.»

Radicalisation du mouvement

L'organisation, dont le but est de mobiliser les jeunes conservateurs en intervenant dans les universités et en organisant de grands événements comme l'Americafest, devrait se radicaliser encore un peu plus sous la direction d'Erika Kirk. Elle est nettement plus conservatrice que lui, avait déclaré Charlie Kirk lors d'une apparition commune en avril dernier. «Ce que nous faisons ici, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais en fin de compte pour le Royaume de Dieu», a-t-elle souligné en mars de cette année.

En tant que cheffe de l'une des organisations de jeunesse les plus puissantes des Etats-Unis, Erika Kirk devrait combiner le fanatisme religieux et la politique conservatrice d'une manière nouvelle. Après la mort de son mari, elle a dit à sa fille de trois ans : «Papa est en voyage d'affaires avec Jésus.» Dans un post Instagram, elle a souhaité à Charlie Kirk «une merveilleuse semaine au paradis». Et dans l'un de ses derniers épisodes de podcast avant le meurtre, elle a annoncé une «guerre spirituelle»: «Nous devons démolir l'autel de la peur et nous rappeler qui est vraiment assis sur le trône.»

Candidate à la vice-présidence en 2028?

Il y a quelques semaines encore, Erika Kirk déclarait dans son podcast : «C'est peut-être le plus grand cadeau de Dieu, qu'il ne nous laisse pas savoir ce qui nous attend.» Était-ce un sombre pressentiment? Quel sera l'avenir de la nouvelle directrice? Les observateurs l'imaginent se diriger vers une carrière politique.

Une jeune femme douée pour la rhétorique, originaire de l'important swing state qu'est l'Arizona, avec des opinions conservatrices bien ancrées, des millions de partisans sur les réseaux sociaux et une résilience dans les moments les plus difficiles, c'est exactement le genre de personne dont l'actuel vice-président J. D. Vance aura besoin à ses côtés comme candidate à la vice-présidence lorsqu'il se lancera dans la course à la Maison Blanche en 2028.