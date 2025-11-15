Dernière mise à jour: il y a 13 minutes

Publié: il y a 16 minutes

Donald Trump nie toute connaissance des emails récemment révélés dans l'affaire Epstein. Le président américain affirme que s'il savait quelque chose, cela aurait été divulgué depuis longtemps.

Trump jure qu'il ne «sait rien» des emails compromettants d'Esptein

La tension monte à Washington

Donald Trump nie toute connaissance des emails récemment révélés dans l'affaire Epstein. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a assuré vendredi ne rien savoir des emails de Jeffrey Epstein révélés cette semaine, à l'heure où ses propres liens avec le délinquant sexuel sont l'objet de nouvelles questions.

«Je ne sais rien de cela. (Sinon) cela aurait été dit il y a longtemps», a affirmé le président américain à bord d'Air Force One alors qu'il se rendait dans sa résidence en Floride.

L'affaire Epstein a été relancée récemment par la publication d'emails du financier new-yorkais dans lesquels il est notamment écrit que Donald Trump «savait à propos des filles» agressées sexuellement.