DE
FR

La tension monte à Washington
Trump jure qu'il ne «sait rien» des emails compromettants d'Esptein

Donald Trump nie toute connaissance des emails récemment révélés dans l'affaire Epstein. Le président américain affirme que s'il savait quelque chose, cela aurait été divulgué depuis longtemps.
Publié: il y a 16 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
Partager
Écouter
Donald Trump nie toute connaissance des emails récemment révélés dans l'affaire Epstein.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a assuré vendredi ne rien savoir des emails de Jeffrey Epstein révélés cette semaine, à l'heure où ses propres liens avec le délinquant sexuel sont l'objet de nouvelles questions.

A lire aussi
Des mails prouvent que Trump connaissait les activités d'Epstein
Avec des femmes mineures
Des mails prouvent que Trump connaissait les activités d'Epstein
E-mails de Jeffrey Epstein: Donald Trump dénonce une manœuvre des démocrates
«Ce n'est qu'une diversion!»
E-mails de Jeffrey Epstein: Trump dénonce une manœuvre des démocrates

«Je ne sais rien de cela. (Sinon) cela aurait été dit il y a longtemps», a affirmé le président américain à bord d'Air Force One alors qu'il se rendait dans sa résidence en Floride.

L'affaire Epstein a été relancée récemment par la publication d'emails du financier new-yorkais dans lesquels il est notamment écrit que Donald Trump «savait à propos des filles» agressées sexuellement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus