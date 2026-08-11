La police espagnole a démantelé un réseau exploitant sexuellement des jeunes migrantes non accompagnées des Canaries. Cinq suspects arrêtés. Deux victimes sauvées, quatre autres empêchées de quitter leur centre d'accueil.

La police espagnole démantèle un réseau de traite de jeunes migrantes

La police espagnole démantèle un réseau de traite de jeunes migrantes

AFP Agence France-Presse

La police espagnole a indiqué mardi avoir démantelé un réseau criminel accusé d'avoir recruté des jeunes migrantes non accompagnées dans des centres d'accueil des Canaries et de les avoir envoyées en Espagne continentale et en France où elles ont été exploitées sexuellement.

Cette annonce intervient au moment où la question migratoire est revenue sur le devant de la scène en Europe avec l'entrée massive et illégale le mois dernier de dizaines de milliers de migrants du Maroc dans le territoire espagnol de Ceuta. Plus d'un millier de mineurs non accompagnés restent à ce jour dans la ville.

La Guardia Civil a indiqué que l'enquête avait commencé après qu'une jeune migrante initialement prise en charge par les autorités à Gran Canaria était revenue de France en Espagne et avait dit aux policiers avoir été recrutée sur la promesse d'un emploi.

Les enquêteurs ont alors identifié plusieurs autres cas de jeunes filles ayant quitté les centres d'accueil sans récupérer leurs documents, et dont la trace avait ensuite été retrouvée sur des vols vers l'Espagne continentale, selon un communiqué.

Cinq personnes arrêtées

Selon la police, le réseau a exploité la vulnérabilité de ces jeunes femmes, «les transférant vers l'Espagne et la France où certaines d'entre elles ont été soumises à de l'exploitation sexuelle». La Guardia Civil indique avoir secouru deux victimes et empêché quatre autres mineures de quitter leur centre d'accueil des Canaries. Cinq personnes ont été arrêtées, dont un mineur, après des perquisitions à Gran Canaria.

Quelque 72'000 migrants ont franchi de force fin juillet la frontière depuis le Maroc vers le territoire espagnol de Ceuta, en Afrique du Nord, lors d'un mouvement d'une ampleur sans précédent. Environ 70'000 sont depuis repartis au Maroc, selon le gouvernement espagnol, mais 1342 migrants mineurs non accompagnés restaient à Ceuta vendredi, dont beaucoup dormant à la rue.