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Prochaine étape la Lune?
Un saké brassé dans l'espace se vend à 553'770 francs suisses

Dassai, célèbre brasseur japonais, a créé un saké à partir d'une fermentation en gravité lunaire sur l'ISS. Une bouteille de 100 millilitres s'est vendue 553'770 francs suisses pour soutenir les ambitions spatiales du Japon.
Publié: il y a 38 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
Une petite bouteille de saké japonais s'est vendue pour l'équivalent d'environ 553'770 francs suisses. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Une petite bouteille de saké japonais, élaboré à partir d'une macération fermentée dans l'espace, s'est vendue pour l'équivalent d'environ 553'770 francs suisses, a indiqué cette semaine un célèbre brasseur nippon... qui rêve désormais de pouvoir un jour brasser un saké sur la Lune.

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Brasseur historique de saké au Japon, Dassai s'est associé au groupe nippon d'aéronautique et d'ingénierie Mitsubishi Heavy Industries (MHI) pour concevoir un équipement de brassage spécialisé et l'envoyer à la Station spatiale internationale (ISS) avec les ingrédients nécessaires au saké. Le processus de fermentation alcoolique a été mené en novembre dans des installations de l'ISS qui reproduisaient la gravité lunaire, ont déclaré les deux entreprises dans un communiqué conjoint daté de mardi.

La macération a ensuite été renvoyée sur Terre en février et a été raffinée en mars au Japon en 116 millilitres de saké, un alcool typiquement nippon issu de la fermentation du riz. La boisson a été transvasée dans une bouteille de 100 millilitres, qui a été vendue à un particulier pour le prix de 110 millions de yens (553'770 francs suisses), taxes comprises. Cet acheteur a souhaité garder l'anonymat.

«Améliorer la qualité de vie»

Les 16 millilitres restants ont servi à des tests de dégustation. La boisson «présente une acidité marquée. Elle offre une saveur de saké robuste et bien équilibrée», a confié à l'AFP une porte-parole de Dassai. Les recettes de la vente seront reversées pour soutenir les efforts du Japon en matière de développement spatial, ont indiqué les deux entreprises.

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«Ce résultat démontre expérimentalement que la production de saké est réalisable même dans des conditions de gravité lunaire, en utilisant un procédé comparable à celui de la Terre», ont-elles ajouté. Dassai rêve désormais de pouvoir brasser du saké sur la Lune d'ici 2050, histoire «d'améliorer la qualité de vie des futurs résidents lunaires».


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