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Sortez les jumelles!
Un gros astéroïde va passer près de la Terre samedi

Samedi à 13h14 (heure de Paris), l'astéroïde (152637) 1997 NC1 passera à 2,56 millions de km de la Terre, à 8,9 km/s. Visible avec des télescopes, il ne représente aucune menace, précise l'ESA.
Publié: il y a 43 minutes
Un astéroïde va passer à proximité de la Terre samedi sans risque de collision. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/Ikon Images
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AFP Agence France-Presse

Un astéroïde va passer à proximité de la Terre samedi sans risque de collision, et sera observable avec de petits télescopes ou de grosses jumelles, a indiqué l'Agence spatiale européenne (ESA) mercredi.

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«Un passage rapproché de la Terre par un objet de cette taille ne se produit que toutes les quelques années, bien que, cette fois, la Lune brillante et proche puisse gêner son observation au moment» où l'astéroïde sera le plus près, prévient Juan Luis Cano, du bureau de défense planétaire de l'ESA, cité dans un communiqué.

Découvert en 1997 et baptisé (152637) 1997 NC1, le corps rocheux a une taille d'environ 750-1.650 mètres, selon les calculs basés sur l'estimation de son albédo (la quantité de lumière solaire qu'il renvoie, ndlr).

Admiré avec de grosses jumelles

Selon d'autres estimations de cet albédo, il pourrait cependant être plus petit, précise l'ESA. Il passera au plus près de la Terre samedi à 11H14 GMT (13H14 heure de Paris), à la vitesse de 8,9 km/s. Il sera alors à 2.559.461 km de notre planète, soit 6,66 fois la distance Terre-Lune, rendant la probabilité d'impact nulle.

L'astéroïde sera observable depuis les régions de l'hémisphère Nord pendant la phase d'approche, presque partout au moment du passage au plus près, et seulement depuis l'hémisphère Sud lorsqu'il s'éloignera de la Terre. Dans les régions du monde où il fera nuit, il pourra être théoriquement admiré avec de petits télescopes, voire avec de grosses jumelles, indique l'ESA.



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