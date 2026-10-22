L'Europe veut investir près de 47 milliards d'euros pour Erasmus+

Le Parlement européen demande 47,4 milliards d’euros pour le programme Erasmus+ entre 2028 et 2034, soit 6 milliards de plus que la proposition initiale. La Suisse pourrait rejoindre ce programme dès 2027, sous conditions.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Parlement européen réclame davantage de fonds pour le programme d’échanges Erasmus+. Ce débat concerne également la Suisse, qui participera au programme à partir de l’an prochain, sous réserve de l’accord du Conseil national.

Pour la période 2028-2034, le Parlement européen réclame un budget de 47,4 milliards d’euros (environ 43,7 milliards de francs), a-t-il annoncé jeudi. Les députés espèrent ainsi obtenir près de 6 milliards de plus que ce que proposait la Commission européenne. Le programme actuel dispose d’un budget de 26 milliards d’euros.

Erasmus+ permet notamment aux étudiants, grâce à des bourses, d’étudier à l’étranger pendant un ou plusieurs semestres. Le programme facilite également les échanges dans des domaines tels que l’animation jeunesse, la formation des adultes et le sport. Selon les chiffres de la Commission européenne, près de 1,5 million de personnes y ont participé en 2024.

La Suisse devrait être associée dès 2027

Le Parlement européen a également défini la manière dont ces fonds devront être utilisés, en fixant ces grandes lignes dans sa position de négociation. C'est sur cette base que le Parlement devra entamer des négociations avec le Conseil de l’UE, qui a déjà défini sa position en mai, afin de trouver un compromis.

La conception du programme revêt également une importance particulière pour la Suisse, car le Conseil fédéral vise une association à compter du 1er janvier 2027. Le Conseil des Etats a approuvé à cet effet, lors de la session d'automne, un crédit de 193 millions de francs. Le Conseil national devrait se pencher sur cette question lors de la session d'hiver.

Selon les projets de Bruxelles, la Suisse pourra également s'associer à Erasmus+ pour la prochaine période de programmation, de 2028 à 2034. Le montant de la contribution suisse pour cette participation devrait augmenter, en raison d'un budget qui s'annonce plus élevé.