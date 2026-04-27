DE
FR

Statut légal retiré
En Equateur, deux partis d'opposition disqualifiés avant des élections

L'autorité électoral équatorienne disqualifie deux partis d’opposition, jugés non conformes aux conditions légales exigées. L’opposition dénonce une décision politique à l’approche des élections locales prévues dans le pays.
Publié: 10:11 heures
1/2
Deux partis de gauche ont été disqualifiés. L'opposition y voit une faveur accordée au gouvernement conservateur de Daniel Noboa.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'autorité électorale équatorienne a disqualifié dimanche deux partis d'opposition à sept mois des élections locales, l'opposition y voyant une faveur accordée au gouvernement conservateur du président Daniel Noboa.

Le Conseil électoral national (CNE) a estimé que les partis Construye et Unidad Popular «ne remplissaient pas les conditions requises» pour «conserver» leur statut légal, selon un communiqué publié sur X, défendant la «légalité» de la procédure. Les formations concernées ont assuré qu'elles feraient appel de cette décision devant la justice.

Les membres du CNE «sont des militants du gouvernement de Noboa», a déclaré Geovanni Atarihuana, chef d'Unidad Popular, lors d'une interview accordée à une radio locale.

A lire également
Bras droit de «Fito», il sera extradé vers les Etats-Unis
Narcotrafic en Equateur
Bras droit de «Fito», il sera extradé vers les Etats-Unis
Le cortège du président équatorien attaqué lors d'une manifestation
Des images impressionnantes
Le cortège du président équatorien attaqué lors d'une manifestation

Les élections locales en Equateur sont prévues pour novembre 2026 (elles avaient été initialement programmées en février 2027).

Dernièrement, le CNE a déjà suspendu pour neuf mois la principale formation d'opposition de gauche Revolución Ciudadana (Révolution citoyenne), proche de l'ex-président Rafael Correa (2007-2017), après une enquête du parquet sur la candidate perdante à l'élection présidentielle de 2025, Luisa Gonzalez. D'autres partis politiques et organismes, tels que le Centre de recherche économique et politique, ont condamné cette suspension.

Daniel Noboa impute à Rafael Correa, exilé et condamné pour corruption, la responsabilité de nombreux problèmes qui plongent le pays sud-américain dans une vague de violence et une crise économique.

Au pouvoir depuis 2023, allié de Donald Trump notamment dans le cadre de sa guerre déclarée contre le narcotrafic, le dirigeant de droite mène une très dure politique contre la criminalité.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus