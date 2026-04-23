La Cour nationale de justice d'Equateur a validé l'extradition de Darío «Topo» Peñafiel vers les Etats-Unis. Bras droit du narcotrafiquant «Fito», il est accusé de trafic de drogue à grande échelle et d'usage d'armes à feu.

Bras droit de «Fito», il sera extradé vers les Etats-Unis

Bras droit de «Fito», il sera extradé vers les Etats-Unis

AFP Agence France-Presse

La Cour nationale de justice de l'Equateur a approuvé mercredi l'extradition vers les Etats-Unis d'un bras droit du trafiquant de drogue «Fito», chef d'un puissant groupe criminel équatorien et figure de l'expansion du trafic de drogue depuis l'Amérique du Sud. Darío Peñafiel, alias «Topo», a été arrêté en septembre en Amazonie équatorienne, où il est suspecté d'avoir coordonné l'extraction illégale de minerais. Selon les autorités, «Topo» avait des liens avec une faction dissidente de la guérilla colombienne des FARC et est recherché par un tribunal de New York.

La justice équatorienne a donné son feu vert à son extradition vers les Etats-Unis «afin qu'il soit jugé pour des délits de trafic de drogue à grande échelle et d'utilisation d'armes à feu», a indiqué la Cour nationale dans un communiqué. «Topo» avait été incarcéré en Equateur pour enlèvement et association de malfaiteurs puis libéré après avoir purgé une partie de sa peine. Il a ensuite fait l'objet d'une enquête pour le meurtre d'un policier, mais un juge a classé l'affaire sans suite.

Selon les médias locaux, il a rencontré Adolfo Macías, alias «Fito», en détention dans une prison de Guayaquil (sud-ouest). Il est alors devenu son bras droit et a dirigé après sa libération des activités d'extraction illégale d'or pour son compte. «Fito», considéré comme l'un des narcotrafiquants les plus puissants d'Equateur à la tête du groupe criminel Los Chroneros a été repris en juin 2025 après son évasion très médiatisée, puis extradé vers les Etats-Unis dans le cadre de la campagne de lutte contre la criminalité du président Daniel Noboa, allié de l'administration Trump.



