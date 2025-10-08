Dernière mise à jour: il y a 27 minutes

Le président équatorien Daniel Noboa est sorti indemne d'une attaque contre son cortège dans le sud du pays. Des manifestants ont lancé des pierres et tiré des coups de feu sur le véhicule présidentiel, dans un contexte de protestations indigènes contre le gouvernement.

Le président équatorien Daniel Noboa a été pris à partie lors d'une manifestation. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Le président de l'Équateur, Daniel Noboa, est sorti indemne d'une attaque visant le cortège présidentiel dans le sud du pays, dans un contexte de manifestations indigènes contre son gouvernement, a annoncé mardi le gouvernement.

«500 personnes sont apparues et ont commencé à jeter des pierres (sur le cortège présidentiel, ndlr) et, évidemment, il y a aussi des traces de balles sur la voiture du président», a déclaré à la presse la ministre de l'Environnement et de l'Énergie, Inés Manzano, assurant que le président en est sorti indemne.

Sur X, la présidence a évoqué une «attaque» et partagé une vidéo. On y des gens lancer des projectiles sur un véhicule.