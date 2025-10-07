DE
FR

Il ne sait pas qu'il a été primé
Parti en randonnée, ce lauréat du Nobel de médecine 2025 est injoignable

Un des lauréats du prix Nobel de médecine 2025 est toujours injoignable. Fred Ramsdell, récompensé avec Mary E. Brunkow et Shimon Sakaguchi pour leurs travaux sur le système immunitaire, serait en randonnée, ignorant probablement le fait qu'il a été récompensé.
Publié: il y a 59 minutes
Partager
Écouter
Fred Ramsdale ignore probablement qu'il a été recompensé d'un prix Nobel.
Photo: AP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Parti en randonnée, l'un des lauréats du prix Nobel de médecine 2025 est injoignable lundi, l'heureux chercheur ignorant potentiellement toujours la grande nouvelle, selon ses collègues. «Le Dr Ramsdell profite de la vie et est totalement injoignable après être parti en randonnée», a déclaré à l'AFP une responsable presse de la société de biotechnologie Sonoma Biotherapeutics qu'il a cofondée.

Le comité Nobel a décerné plus tôt lundi le prix de médecine à Fred Ramsdell, ainsi qu'à deux autres chercheurs, l'Américaine Mary E. Brunkow et le Japonais Shimon Sakaguchi pour leurs travaux sur la façon dont le corps contrôle le système immunitaire. Signe qu'il ne s'attendait visiblement pas à une telle récompense, Fred. Ramsdell avait décidé de partir prendre l'air dans la nature, selon son entreprise.

Une autre lauréate ignore l'appel

«Je pense qu'il est en train de randonner dans l'arrière-pays de l'Idaho», Etat du nord-ouest des Etats-Unis, a indiqué à l'AFP son ami et collègue Jeffrey Bluestone, qui n'arrivait pas non plus à le joindre. Le Nobel de médecine a été annoncé à 11h30 en Suède, soit à 2h30 du matin sur la côte ouest américaine, où vivent les deux Américains, qui n'ont pas pu immédiatement en être informé.

A lire aussi
Le Nobel de médecine 2025 récompense un trio pour la recherche sur le contrôle du système immunitaire
Nobel de médecine
Un trio pour la recherche sur le contrôle du système immunitaire
Le Suisse Christian Kracht parmi les favoris du Nobel de littérature
Résultat jeudi prochain!
Le Suisse Christian Kracht parmi les favoris du Nobel de littérature

«Nous avons leurs numéros de téléphone, mais ils sont probablement en mode silencieux», avait indiqué Thomas Perlmann, secrétaire général du comité décernant le Nobel de médecine, au moment de l'annonce. «Je leur ai demandé de me rappeler dès qu'ils en auraient l'occasion».

La chercheuse Mary E. Brunkow, qui travaille à l'Institute for Systems Biology de Seattle, un organisme indépendant de recherche, a ensuite expliqué avoir ignoré l'appel. «Mon téléphone a sonné, j'ai vu un numéro suédois s'afficher et je me suis dit que c'était sûrement un spam donc j'ai éteint mon téléphone et je me suis rendormie», a-t-elle raconté à la fondation Nobel.


Découvrez nos contenus sponsorisés
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus