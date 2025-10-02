Le prix Nobel de littérature sera annoncé jeudi prochain. L'auteur suisse Christian Kracht, 58 ans, figure parmi les favoris selon les observateurs suédois. Sa récente participation au Salon du livre de Göteborg a renforcé cette hypothèse.

L'écrivain alémanique Christian Kracht est considéré par la presse suédoise comme le favori pour remporter le prix Nobel de littérature jeudi prochain. (archives) Photo: GEORGIOS KEFALAS

ATS Agence télégraphique suisse

L'annonce du prix Nobel de littérature est attendue jeudi prochain. Selon de nombreux observateurs suédois, l'auteur suisse Christian Kracht pourrait être le nom retenu, affirme la presse de Stockholm. Comme chaque automne, la fièvre du Nobel revient, en particulier pour la littérature, le prix le plus discuté parmi les récompenses décernées par l'Académie suédoise.

L'hypothèse selon laquelle Christian Kracht, 58 ans, l'un des auteurs les plus acclamés de la scène littéraire germanophone contemporaine, pourrait remporter le prix Nobel de littérature, s'est renforcée après sa récente participation au Salon du livre de Göteborg (Suède) où - détail qui n'est pas passé inaperçu - plusieurs membres de l'Académie suédoise ont été aperçus au premier rang lors de son intervention. Un signe qui, pour certains experts des cercles littéraires suédois, doit être interprété comme presque «prophétique». «C'est généralement un indice infaillible», a commenté Björn Wiman, critique culturel du quotidien suédois «Dagens Nyheter».

Un auteur provocateur

Après avoir récompensé en 2024 l'écrivaine sud-coréenne Han Kang, l'Académie pourrait cette année, selon Björn Wiman, privilégier à nouveau «un homme blanc issu du monde anglo-saxon, germanophone ou francophone». Dans ce contexte, Christian Kracht représenterait la synthèse parfaite: une écriture raffinée, un style cosmopolite et une production littéraire qui intrigue et divise la critique depuis des années.

Né à Saanen (BE) en 1966, Kracht a remporté en 2016 le Prix suisse du livre (Schweizer Buchpreis) et le prix littéraire Hermann Hesse (Hermann-Hesse-Literaturpreis) avec «Die Toten» (Les morts, 2016), tandis que son «Imperium» (2012) a été un succès littéraire et l'un des livres les plus vendus en Allemagne l'année de sa parution.

Souvent qualifié d'auteur provocateur, Christian Kracht est capable de défier les conventions et de réinterpréter les mythes de la culture occidentale avec ironie et profondeur. La plupart de ses livres ont été traduits en français, la dernière traduction en date étant «Eurotrash» (2024). En allemand, il a publié cette année, «Air».