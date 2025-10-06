DE
FR

Pour des «découvertes concernant la tolérance immunitaire périphérique»
Le Nobel de médecine 2025 récompense un trio pour la recherche sur le contrôle du système immunitaire

Le prix Nobel de médecine 2025 récompense trois chercheurs pour leurs découvertes sur la tolérance immunitaire: les Américains Mary E. Brunkow et Fred Ramsdell, ainsi que le Japonais Shimon Sakaguchi.
Publié: il y a 54 minutes
Partager
Écouter
Les chercheurs américains Mary E. Brunkow et Fred Ramsdell et le Japonais Shimon Sakaguchi ont été récompensés.
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le prix Nobel de médecine 2025 a été décerné lundi aux chercheurs américains Mary E. Brunkow et Fred Ramsdell et au Japonais Shimon Sakaguchi pour leur recherche sur la façon dont le corps contrôle le système immunitaire. Il récompense leurs «découvertes concernant la tolérance immunitaire périphérique», a annoncé le comité Nobel.

«Le prix Nobel de physiologie ou médecine de cette année porte sur la manière dont nous contrôlons notre système immunitaire afin de pouvoir lutter contre tous les microbes imaginables tout en évitant les maladies auto-immunes», a expliqué Marie Wahren-Herlenius, professeure à l'institut Karolina. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus