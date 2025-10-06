Publié: il y a 54 minutes

Le Nobel de médecine 2025 récompense un trio pour la recherche sur le contrôle du système immunitaire

Pour des «découvertes concernant la tolérance immunitaire périphérique»

AFP Agence France-Presse

Le prix Nobel de médecine 2025 a été décerné lundi aux chercheurs américains Mary E. Brunkow et Fred Ramsdell et au Japonais Shimon Sakaguchi pour leur recherche sur la façon dont le corps contrôle le système immunitaire. Il récompense leurs «découvertes concernant la tolérance immunitaire périphérique», a annoncé le comité Nobel.

«Le prix Nobel de physiologie ou médecine de cette année porte sur la manière dont nous contrôlons notre système immunitaire afin de pouvoir lutter contre tous les microbes imaginables tout en évitant les maladies auto-immunes», a expliqué Marie Wahren-Herlenius, professeure à l'institut Karolina.