Une soirée controversée prévue dans une boite du Caire en référence à Jeffrey Epstein a été interdite le 10 février. L'organisateur a été arrêté pour absence d'autorisation, suscitant une vive réaction en ligne.

Une soirée «Epstein» en boite de nuit fait scandale

AFP Agence France-Presse

Une soirée «Eptsein» prévue dans une boite de nuit du Caire, en référence au criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, a été interdite et son organisateur arrêté, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur égyptien. L'événement prévu mardi soir, avec entrée gratuite pour les femmes, intervient en pleine tempête provoquée par la publication le 30 janvier d'un nouveau lot de documents du dossier Epstein.

La soirée «avait été annoncée sans obtention des autorisations nécessaires des autorités compétentes», a indiqué le ministère dans un communiqué. Des mesures ont été prises «pour empêcher sa tenue» et des procédures judiciaires engagées, selon la même source.

L'affaire a débuté avec la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo dans laquelle une femme s'indignait de la promotion de l'événement, dénonçant son caractère inapproprié. Le communiqué du ministère est accompagné de photos de l'organisateur interpellé, le visage flouté, et d'un flyer de promotion.

Contactée par l'AFP grâce aux coordonnées imprimées sur ce flyer, la boite de nuit a affirmé n'avoir rien à voir avec cette soirée. Egalement contacté par l'AFP, l'un des trois DJ annoncés sur le flyer a lui aussi démenti toute implication.



