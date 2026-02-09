Le roi Charles III se dit «profondément inquiet» des accusations visant son frère Andrew dans l'affaire Epstein. Buckingham a annoncé être prêt à coopérer avec la police si nécessaire.

Le roi Charles III «prêt à aider» la police avec le prince Andrew

AFP Agence France-Presse

Le roi Charles III est «profondément inquiet» des allégations visant son frère Andrew ayant émergé de l'affaire Epstein et est «prêt à aider la police» si elle devait l'approcher, a indiqué lundi un communiqué du palais de Buckingham. «C'est à Andrew Mountbatten-Windsor de répondre aux allégations spécifiques, mais si nous sommes approchés par la police de la Thames Valley (qui couvre le domaine de Windsor, ndlr), nous sommes prêts à la soutenir», ajoute le communiqué du palais.

La police a indiqué plus tôt lundi «examiner» des informations selon lesquelles Andrew aurait transmis en 2010 à Epstein des rapports confidentiels alors qu'il était envoyé spécial au Commerce.