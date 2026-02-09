DE
«Profondément préoccupés»
William et Kate brisent le silence sur l'affaire Epstein

Le prince héritier William et la princesse Kate ont réagi pour le première fois à l'affaire Epstein. Le couple princier s'est dit «profondément préoccupé», et a affirmé qu'il soutenait les victimes.
Publié: il y a 14 minutes
Le prince William et la princesse Kate se sont exprimés pour la première fois sur les Epstein Files.
Laszlo Schneider et AFP Agence France-Presse

Le prince héritier William et son épouse, la princesse Kate, se sont dits «profondément préoccupés» par les révélations liées à l'affaire Epstein. Ils l'ont fait savoir à travers une première prise de parole publique lundi par la voix d'un porte-parole du palais de Kensington.

«Je peux confirmer que le prince et la princesse de Galles sont profondément préoccupés par les révélations qui se succèdent», a indiqué ce porte-parole. Il n'a pas directement mentionné le prince déchu Andrew. «Leurs pensées restent tournées vers les victimes», a-t-il encore ajouté.

Une amitié étroite

Le frère du roi Charles III, oncle de William, Andrew Mountbatten-Windsor, entretenait une relation étroite avec Epstein. La semaine dernière, il a précocément quitté sa propriété de Windsor, une décision qui semble avoir été déclenchée par la révélation de nouveaux éléments l'incriminant dans les documents Epstein.

Le palais de Buckingham avait initialement déclaré que le prince Andrew quitterait Royal Lodge début 2026. Mais selon la BBC, tout porte à croire que le départ a été avancé. L'ancien prince vit désormais dans le domaine privé de Sandringham du roi Charles.

Le prince déchu s'est excusé par le passé pour ses liens avec le pédocriminel américain. Il a néanmoins rejeté toute faute professionnelle Des images montrant le prince Andrew à quatre pattes au-dessus d'une femme font notamment partie d'un vaste ensemble de documents récemment publiés aux Etats-Uni.

