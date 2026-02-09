L’ex-prince Andrew aurait transmis à Epstein des informations potentiellement confidentielles liées à ses fonctions. Ces éléments figurent dans des courriels diffusés par le ministère américain de la Justice.

AFP Agence France-Presse

L'ex-prince Andrew pourrait avoir transmis au pédocriminel Jeffrey Epstein des informations potentiellement confidentielles sur son travail en tant qu'envoyé spécial au Commerce, selon des courriels diffusés par le ministère américain de la Justice dans le cadre des documents sur l'affaire Epstein.

Dans un courriel du 30 novembre 2010 vu par l'AFP, Andrew Mountbatten-Windsor, alors duc de York et dont l'adresse mail apparaît comme «The Duke», transmet au financier américain, cinq minutes après les avoir reçus de son assistant de l'époque, des rapports concernant des visites au Vietnam, à Hong Kong, à Shenzen (Chine), et à Singapour. Dans un autre courriel d'octobre 2010 cité par la BBC, Andrew envoyait aussi des détails sur ses prochains voyages vers ces mêmes destinations.

Andrew fut représentant spécial du Royaume Uni pour le Commerce International de 2001 à 2011, avant de démissionner en raison de critiques sur ses dépenses et sa façon de mener ce rôle. Le roi Charles III, son frère, l'a déchu de tous ses titres royaux en octobre à la suite de nouvelles révélations sur son amitié avec Jeffrey Epstein.

Andrew a été accusé d'agressions sexuelles par Virginia Giuffre, principale témoin à charge du dossier Epstein, des accusations qu'il a toujours démenties. De nouvelles photos non datées diffusées fin janvier dans le cadre des dossiers Epstein ont néanmoins encore alimenté les soupçons.

On le voit agenouillé et penché au-dessus d'une jeune femme au visage caviardé. Des emails invitant Epstein à Buckingham pour parler en «privé» ont également émergé.

Andrew n'a fait aucune déclaration récemment.

Le palais de Buckingham a confirmé qu'il avait déménagé lundi dernier de sa luxueuse résidence du domaine royal de Windsor pour une propriété privée du roi dans le Norfolk (nord-est).