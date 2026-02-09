AFP Agence France-Presse
Le directeur de la communication du Premier ministre britannique Keir Starmer, Tim Allan, a annoncé lundi sa démission, nouveau coup dur pour le dirigeant travailliste empêtré dans le scandale sur les liens entre le pédocriminel Jeffrey Epstein et son ex-ambassadeur Peter Mandelson.
A lire aussi
«J'ai décidé de me retirer pour permettre la constitution d'une nouvelle équipe à Downing Street», a déclaré Tim Allan dans un bref communiqué, moins de 24 heures après la démission du directeur de cabinet de Keir Starmer, Morgan McSweeney.
«Je souhaite au Premier ministre et à son équipe plein succès», a ajouté Allan, qui était à ce poste depuis cinq mois. Le dirigeant travailliste, sous pression, doit s'exprimer dans la soirée devant ses députés.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record