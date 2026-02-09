DE
Le Premier ministre britannique dans la tourmente
L'affaire Epstein entraîne un nouveau départ dans l'équipe de Keir Starmer

Tim Allan, directeur de la communication de Keir Starmer, a annoncé lundi sa démission Ce départ fragilise le Premier ministre, déjà englué dans un scandale lié à Jeffrey Epstein.
L'affaire Epstein plonge le Premier ministre britannique dans la tourmente.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Le directeur de la communication du Premier ministre britannique Keir Starmer, Tim Allan, a annoncé lundi sa démission, nouveau coup dur pour le dirigeant travailliste empêtré dans le scandale sur les liens entre le pédocriminel Jeffrey Epstein et son ex-ambassadeur Peter Mandelson.

«J'ai décidé de me retirer pour permettre la constitution d'une nouvelle équipe à Downing Street», a déclaré Tim Allan dans un bref communiqué, moins de 24 heures après la démission du directeur de cabinet de Keir Starmer, Morgan McSweeney.

«Je souhaite au Premier ministre et à son équipe plein succès», a ajouté Allan, qui était à ce poste depuis cinq mois. Le dirigeant travailliste, sous pression, doit s'exprimer dans la soirée devant ses députés. 

