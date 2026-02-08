L'affaire Epstein ébranle Downing Street

Morgan McSweeney, chef de cabinet du Premier ministre britannique Keir Starmer, a annoncé dimanche sa démission. Il dit avoir conseillé la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur à Washington malgré ses liens avec Jeffrey Epstein.

AFP Agence France-Presse

Le chef de cabinet du Premier ministre britannique Keir Starmer, Morgan McSweeney, a annoncé dimanche sa démission, pour avoir «conseillé» au chef du gouvernement de nommer Peter Mandelson comme ambassadeur à Washington, malgré ses liens connus avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.

«Après mûre réflexion, j'ai décidé de démissionner du gouvernement. La nomination de Peter Mandelson était une erreur (...) Sollicité, j'ai conseillé au Premier ministre de procéder à cette nomination et j'assume l'entière responsabilité de ce conseil», a annoncé Morgan McSweeney dans une déclaration écrite transmise à la BBC.

Le gouvernement de Keir Starmer est plongé dans une crise sans précédent après les dernières révélations concernant les liens entre Peter Mandelson et le financier américain, décédé en 2019. Alors que certains, jusque dans son propre camp appellent à son départ de Downing Street, son chef de cabinet était particulièrement sur la sellette, pour avoir poussé la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur à Washington.

Keir Starmer avait nommé l'ex-ministre travailliste et commissaire européen en décembre 2024 à ce poste hautement stratégique avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, mais l'avait démis de ses fonctions en septembre 2025 après la publication de documents dans le dossier Epstein détaillant l'ampleur de ses liens avec le pédocriminel.

Enquête et perquisitions

De nouveaux documents publiés récemment par le ministère américain de la Justice ont relancé la polémique, en révélant que M. Mandelson aurait transmis à Jeffrey Epstein des informations susceptibles d'influer sur les marchés, notamment lorsqu'il était ministre dans le gouvernement travailliste de Gordon Brown entre 2008 et 2010.

La police britannique a ouvert une enquête et a perquisitionné vendredi deux adresses en lien avec Peter Mandelson, l'une dans le sud-ouest de l'Angleterre et l'autre à Londres.

Cette semaine Keir Starmer a affirmé regretter d'avoir nommé Peter Mandelson et s'est excusé auprès des victimes d'Epstein, mais a assuré qu'il ne connaissait pas l'ampleur des liens entre son ex-ambassadeur et le pédrocriminel.

A Downing Street, Morgan McSweeney était considéré comme le stratège du pouvoir travailliste, véritable bras droit et éminence grise de Keir Starmer.

Il avait été nommé en octobre 2024, trois mois après le retour au pouvoir du Labour, dont il avait été l'un des principaux artisans comme directeur général de la campagne des législatives.