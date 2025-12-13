DE
Des soupçons de diffamation
L'ex-prince Andrew esquive de peu une enquête de la police

Pas d'enquête immédiate sur l'ex-prince Andrew à Londres malgré les allégations de Virginia Giuffre. La police n'a pas trouvé de preuves d'actes criminels, mais surveillera les documents à paraître aux Etats-Unis pour d'éventuelles nouvelles informations.
Publié: il y a 10 minutes
Le prince Andrew avec Virginia Giuffre et Ghislaine Maxwell.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

La police de Londres n'ouvrira pas dans l'immédiat d'enquête sur les allégations visant l'ex-prince Andrew accusé d'avoir mené une contre-enquête au frais du contribuable sur son accusatrice Virginia Giuffre en recourrant à son garde du corps, a-t-elle annoncé.

Virginia Giuffre, qui s'est suicidée en avril 2025 et était la principale accusatrice du délinquant sexuel Jeffrey Epstein, affirme dans ses mémoires posthumes avoir eu trois rapports sexuels contraints avec Andrew, notamment quand elle avait 17 ans et était alors sous la coupe du financier américain. Un récit qui a fait scandale.

Les affirmations selon lesquelles Andrew Mountbatten-Windsor aurait demandé à un officier de recueillir des informations compromettantes sur Virginia Giuffre en 2011 pour lancer contre elle une campagne de diffamation figurent dans ces mémoires publiées en octobre.

Un prince déchu

La police de Londres a enquêté mais «aucune preuve d'actes criminels ou de comportement fautif» n'ont été révélés, a indiqué Ella Marriott, une gradée de la Metropolitan Police, en précisant que la police n'engagerait pas d'autre action. L'ex-prince Andrew pourrait faire face à d'autres accusations liées à des documents d'enquête qui doivent être rendus publics aux Etats-Unis.

«Si de nouvelles informations pertinentes sont portées à notre attention, y compris des informations résultant de la publication de documents aux Etats-Unis, nous les évaluerons», a ajouté EllaElla Marriott. Deuxième fils d'Elizabeth II, Andrew a été déchu en octobre de l'ensemble de ses titres et sommé de déménager de sa luxueuse demeure de Royal Lodge à Windsor, une décision historique en raison de ses liens passés avec Jeffrey Epstein.


